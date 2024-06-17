Создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства обсудили парламентарии Беларуси и России

От технологического суверенитета до вопросов безопасности и международного взаимодействия. Минск 17 июня принял 66-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из главных вопросов в повестке – создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства.

Мы уже существенно продвинулись в этом направлении – реализуется ряд общих научных программ и мероприятий во многих сферах: космос, сельское хозяйство, микроэлектроника. Ожидается открытие четырех новых проектов. Одной из основных в повестке стала тема образования. В Союзном государстве созданы все условия для качественного обучения. Гражданам нашей страны планируют начать выделять гранты для поступления. Кроме того, парламентарии изучили данные об исполнении бюджета Союзного государства за 2023 год. Эксперты отметили положительную динамику.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Финансовая дисциплина повысилась до уровня 96,7 %. Если еще два года назад мы говорили, что у нас чуть больше 90 %, то сегодня отношения госзаказчиков, которыми являются министерства и ведомства, к исполнению программ и проектов, конечно, более заинтересованные, внимательные и, я бы даже сказал, более дисциплинированные. И сегодня мы со всеми основаниями сказали, что текущий год, когда профицит бюджета Союзного государства остается в прошлом.

Оппоненты не оставляют попыток препятствовать развитию Союзного государства. Продолжают появляться новые факты фальсификаций на теме оздоровления детей Донбасса в Беларуси. И как результат – новые обвинения в адрес нашей страны. Есть и другие примеры. На днях власти Румынии решили не допускать депутатов Беларуси и России к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.