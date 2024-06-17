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Создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства обсудили парламентарии Беларуси и России

17 июня 2024 19:01
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От технологического суверенитета до вопросов безопасности и международного взаимодействия. Минск 17 июня принял 66-ю сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из главных вопросов в повестке – создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства.

Мы уже существенно продвинулись в этом направлении – реализуется ряд общих научных программ и мероприятий во многих сферах: космос, сельское хозяйство, микроэлектроника. Ожидается открытие четырех новых проектов. Одной из основных в повестке стала тема образования. В Союзном государстве созданы все условия для качественного обучения. Гражданам нашей страны планируют начать выделять гранты для поступления. Кроме того, парламентарии изучили данные об исполнении бюджета Союзного государства за 2023 год. Эксперты отметили положительную динамику.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Финансовая дисциплина повысилась до уровня 96,7 %. Если еще два года назад мы говорили, что у нас чуть больше 90 %, то сегодня отношения госзаказчиков, которыми являются министерства и ведомства, к исполнению программ и проектов, конечно, более заинтересованные, внимательные и, я бы даже сказал, более дисциплинированные. И сегодня мы со всеми основаниями сказали, что текущий год, когда профицит бюджета Союзного государства остается в прошлом.

Оппоненты не оставляют попыток препятствовать развитию Союзного государства. Продолжают появляться новые факты фальсификаций на теме оздоровления детей Донбасса в Беларуси. И как результат – новые обвинения в адрес нашей страны. Есть и другие примеры. На днях власти Румынии решили не допускать депутатов Беларуси и России к участию в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства обсудили парламентарии Беларуси и России-1

Вячеслав Володин, председатель Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы Федерального собрания России:
Наши делегации депутатов (как российского, так и белорусского парламентов) не были допущены буквально вот несколько дней назад в Румынию. Под надуманными предлогами просто не дали визу для участия в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ. А создавали эту Парламентскую ассамблею для того, чтобы выслушать всех. Но при этом по факту оказывается – боятся. Чего боятся? Правды боятся. Потому что по-другому не объяснишь, почему не пускают для встреч, диалога с такими же депутатами.

Игорь Сергеенко, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы дорожим дружбой с Российской Федерацией. И я уверен, что сегодняшняя сессия для нашей дальнейшей совместной работы, а результатом явятся новые предложения, идеи и самое главное – их воплощение в жизнь.

Создание единого научного и образовательного пространства Союзного государства обсудили парламентарии Беларуси и России-4

Несмотря на попытки внешнего влияния, Союзное государство состоялось. Как отметили участники встречи, его потенциал далеко не исчерпан, существующие возможности огромны.

# Союзное государство # общество # Игорь Сергеенко # Дмитрий Мезенцев # Вячеслав Володин

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