Совместному сериалу СТВ и «Беларусьфильма» быть! Сценарий написан – рассказываем подробности

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Дорогие наши зрители, совместно с продюсерской компанией нашего уважаемого гостя мы приступаем к съемке телесериалов. Уже один сценарий есть, мы не будем пока раскрывать все подробности, но мы уже начинаем работать, поэтому мы тоже движемся в этом направлении.

У меня была в детстве мечта – снять кино. Я смотрел кино и думал: было бы хорошо когда-нибудь снять кино. Но я иду другим путем – я иду через телеконтент.

Евгений Арендаревич, председатель Белорусского союза кинематографистов:

Телевидение сейчас является неотъемлемой частью и трансляции, и того, чтобы донести эти фильмы, контент до конечного потребителя, потому что это сейчас самая легкодоступная форма.

И, как многие говорят, что телевидение переживает не самые лучшие времена в условиях, что сейчас идет большая конкуренция за смотрибельность. Действительно есть моменты того, что достучаться до зрителя стало гораздо сложнее за счет того, что у каждого практически есть в кармане телефон, а это, по сути, мобильный кинотеатр. Безусловно, сейчас нужно чем-то завлекать, увлекать и показывать.