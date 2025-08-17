Аграрии Беларуси приближаются к 7 млн тонн собранного зерна
Самый напряженный и ответственный период сейчас у аграриев. Вплотную они приблизились к отметке в 7 миллионов тонн по намолоту. Благоприятные погодные условия позволяют наверстать упущенное время, и жатва, как ожидается, завершится в оптимальные сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидирующую позицию занимает Брестская область, набирает скорость и северный регион.
На полях хозяйства «Устье» уборочная кампания преодолела экватор. Средняя урожайность здесь превышает 50 центнеров с гектара. Рекордсменом стал озимый ячмень с показателем порядка 70 центнеров на гектар. Сейчас предприятие активно выполняет госзаказ по зерну.
Дмитрий Батюков, директор предприятия «Устье» НАН Беларуси:
Конечно, в этом году погодные условия сдерживали уборку. Все люди на местах находились, дежурили, как говорится, в полях. Уборку ведем без потерь, самое главное. Сроки, конечно, будут немножко сдвинуты в уборке. Все сорта, которые предприятие возделывает, это зерновые культуры, это и рапс, это и семенники трав. Это все разработка Научно-практического центра Академии наук по земледелию. Мы берем для себя питомники размножения в Научно-практическом центре и возделываем, размножаем у себя на производственных участках и реализуем по следующим предприятиям нашего региона, области.
Владимиру Тиханскому, помощнику комбайнера, 73 года, и он трудится на предприятии с юных лет. Этот экипаж традиционно в передовиках – уже намолотили свыше полутора тысяч тонн зерна и рапса.
Владимир Тиханский, помощник комбайнера предприятия «Устье» НАН Беларуси:
Больше 50 лет тружусь на земле. Движение – это жизнь. И я привык к земле. По стопам отца и матери.
Владимир Аникеев, старший комбайнер предприятия «Устье» НАН Беларуси:
Напарник у меня очень хороший. Он все вовремя делает. Комбайн мажет, чистит. И самое главное, он очень рано проходит на работу. Пока выезжать, уже в комбайне все готово. Мы на работе уже в 7 часов в утро. Уберем все до последнего зернышка и в срок.
Два месяца проливных дождей осложнили жатву в Витебской области, но аграрии сумели набрать темп. В полях трудятся около 80 экипажей, чтобы успеть собрать урожай без потерь.