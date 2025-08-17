Аграрии Беларуси приближаются к 7 млн тонн собранного зерна

Самый напряженный и ответственный период сейчас у аграриев. Вплотную они приблизились к отметке в 7 миллионов тонн по намолоту. Благоприятные погодные условия позволяют наверстать упущенное время, и жатва, как ожидается, завершится в оптимальные сроки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На полях хозяйства «Устье» уборочная кампания преодолела экватор. Средняя урожайность здесь превышает 50 центнеров с гектара. Рекордсменом стал озимый ячмень с показателем порядка 70 центнеров на гектар. Сейчас предприятие активно выполняет госзаказ по зерну.

Дмитрий Батюков, директор предприятия «Устье» НАН Беларуси:

Конечно, в этом году погодные условия сдерживали уборку. Все люди на местах находились, дежурили, как говорится, в полях. Уборку ведем без потерь, самое главное. Сроки, конечно, будут немножко сдвинуты в уборке. Все сорта, которые предприятие возделывает, это зерновые культуры, это и рапс, это и семенники трав. Это все разработка Научно-практического центра Академии наук по земледелию. Мы берем для себя питомники размножения в Научно-практическом центре и возделываем, размножаем у себя на производственных участках и реализуем по следующим предприятиям нашего региона, области.

Владимиру Тиханскому, помощнику комбайнера, 73 года, и он трудится на предприятии с юных лет. Этот экипаж традиционно в передовиках – уже намолотили свыше полутора тысяч тонн зерна и рапса.