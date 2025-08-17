Пока не устранён режим Зеленского, никакое мирное соглашение подписано не будет – Воскресенский

Дональд Трамп намерен провести трехсторонние переговоры с участием президентов России и Украины менее, чем через неделю – 22 августа. Однако, организовать встречу в таком формате будет возможно лишь при условии, что запланированные на 18 августа переговоры Трампа с Зеленским, пройдут успешно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вашингтон 18 августа также приглашены европейские лидеры. Но до сих пор не ясно, кто будет представлять Евросоюз. 17 августа правительства Германии, Франции и Великобритании проведут консультации по поводу возможной поездки в США. Также среди возможных кандидатов – президент Финляндии. Его называют одним из «любимых собеседников» Трампа и европейцы рассчитывают, что Александр Стубб, в случае необходимости, сможет предотвратить обострение отношений между Трампом и Зеленским. Впрочем, эксперты отмечают, что кто бы ни поехал на эту встречу, позиция ЕС ясна: они попытаются убедить Трампа не соглашаться с требованиями России. А в случае, если Зеленский после встречи с американским лидером решит продолжать боевые действия, европейцы намерены поддерживать Киев. Заявление смелое, учитывая твердую позицию лидера США: он настроен получить не просто перемирие, а прийти к долгосрочному миру и Евросоюзу также стоит включиться в процесс урегулирования.

Юрий Воскресенский, политолог:

Если американская сторона и европейская сторона убедят киевский режим в том, что надо идти на уступки, то война может по крайней мере, горячая ее стадия, приостановиться уже в этом году. Позиция украинской страны непримирима, а с непримиримой позиции вряд ли можно говорить о каком-то длительном или даже краткосрочном мире. Пока не будет устранен режим Зеленского, никакое мирное соглашение подписано не будет.

Отметим, сегодня еврочиновники собираются провести конференцию, чтобы обсудить дальнейшие действия, опираясь на итоги встречи Путина и Трампа на Аляске. Напомним, эти исторические переговоры прошли 15 августа на военной базе в Анкоридже и придали новый импульс для разрешения украинского конфликта.