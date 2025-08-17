Лукашенко поздравил с профессиональным праздником личный состав и ветеранов ВВС

Мирное небо Беларуси под надежной защитой. День военно-воздушных сил отмечается сегодня, 17 августа, в нашей стране. Личный состав и ветеранов ВВС с профессиональным праздником поздравил глава государства, отметив, что они выбрали делом своей жизни защиту воздушных рубежей Родины и продолжают писать историю военной авиации Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военные летчики проявляли необычайное мужество в годы Великой Отечественной войны, при оказании интернациональной помощи, во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. И сегодня их героизм – яркий пример для молодежи, военнослужащих и гражданского персонала всех авиационных воинских частей белорусской армии.

Авиация круглосуточно несет боевое дежурство и в нынешних непростых военно-политических условиях, адекватно реагирует на все вызовы и угрозы, которые наблюдаются в воздушном пространстве. В этом непростом деле пилотам помогают надежные крылатые машины. Авиапарк постоянно пополняется новыми образцами. Недавно поступила партия самолетов Су-30СМ2, вертолетов Ми-35М. Ежедневный кропотливый труд летного и инженерно-технического состава, специалистов тыла и связи, гражданского персонала авиационных воинских частей по повышению боевой готовности является неоценимым вкладом в укрепление обороноспособности государства.