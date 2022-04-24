Как правильно подкармливать растения весной и рыхлить землю вокруг них? Пошаговое руководство дачника

Чтобы летом ваш сад распустился пышным цветом, уже сейчас позаботьтесь о его подкормке. В апреле до цветения необходимо подкормить луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные: крокусы, сциллы и другие, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, примула, хоста, гемерокаллис). В первую весеннюю подкормку дают только аммиачную селитру (20 граммов на 1 метр квадратный) или карбамид (15 граммов на 1 метр квадратный). Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавьте 20 граммов суперфосфата и 10 граммов сернокислого калия на 1 метр квадратный.