Как правильно подкармливать растения весной и рыхлить землю вокруг них? Пошаговое руководство дачника

Чтобы летом ваш сад распустился пышным цветом, уже сейчас позаботьтесь о его подкормке. В апреле до цветения необходимо подкормить луковичные растения: тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные: крокусы, сциллы и другие, рассказали в программе «Плюс-минус».
Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, примула, хоста, гемерокаллис). В первую весеннюю подкормку дают только аммиачную селитру (20 граммов на 1 метр квадратный) или карбамид (15 граммов на 1 метр квадратный). Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавьте 20 граммов суперфосфата и 10 граммов сернокислого калия на 1 метр квадратный.
Когда хорошо станут видны ростки многолетников, прорыхлите землю вокруг них, особенно в том случае, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ – ирисы, ландыши, флоксы – рыхлите осторожно, неглубоко. Позаботьтесь о садовых розах: у ремонтантных оставьте по 6-8 почек на каждом побеге, у плетистых и парковых срезайте только погибшие, поломанные и слабые ветви.
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