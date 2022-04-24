Ждать ли жаркого лета и богатого урожая? По этим приметам наши предки узнавали о погоде на месяцы вперёд

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 апреля – день Василия Парильщика. Считалось, если в полдень появились темные облака, к вечеру пойдет дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Холодное утро и сухой день предвещали засушливое лето. На богатый урожай в этом году указывало солнце. Если распушилась ива, заморозков больше не будет.

26 апреля почитается память священномученика Артемона. Согласно народным приметам, если 26 апреля выдалась звездная ночь, год будет урожайным. Если в этот день кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение тепла.