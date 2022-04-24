Ждать ли жаркого лета и богатого урожая? По этим приметам наши предки узнавали о погоде на месяцы вперёд
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 апреля – день Василия Парильщика. Считалось, если в полдень появились темные облака, к вечеру пойдет дождь, рассказали в программе «Плюс-минус». Холодное утро и сухой день предвещали засушливое лето. На богатый урожай в этом году указывало солнце. Если распушилась ива, заморозков больше не будет.
26 апреля почитается память священномученика Артемона. Согласно народным приметам, если 26 апреля выдалась звездная ночь, год будет урожайным. Если в этот день кукушка кричит громко и протяжно, то это сулит приближение тепла.
27 апреля – день святого Мартина. В народе считали, что это начало первых гроз. Если стоит холодная и ненастная погода, то лето, наоборот, будет жарким. А если погода теплая и солнечная, то скоро надолго похолодает. Если 27 апреля летает много пчел, то погоду в ближайшее время можно ждать ясную и теплую.
28 апреля церковь вспоминает апостолов Пуда, Аристарха и Трофима, последователей апостола Павла. Если днем жарко, а ночью прохладно, это к теплу и солнцу. Если пчелы заканчивают работу поздно, значит скоро наступит ненастье, а если рано, то дни будут погожими.
29 апреля в народном календаре – день Ирины Рассадницы. Если дует западный ветер, то скоро будет дождь. Ухудшение погоды также предсказывает яркая радуга. А если в небе много кучевых облаков, это к погоде без осадков. Проливной дождь в этот день сулит жаркое и солнечное лето. Если 29 апреля резко испортилась погода, то стоит ждать скорой жары.
До +20°С, дождей будет меньше. Погода в Беларуси на последнюю неделю апреля – читайте здесь.