Что посадить в начале дачного сезона? На этот вопрос ответил научный сотрудник Центрального ботанического сада

Новости Беларуси. Что находят в недрах нашего мегаполиса? Какие умные технологии пора впустить в наши квартиры и при чем тут генетические паспорта? Об инновациях столицы рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ: Знаю, что у вас есть свой YouTube-канал. Давайте лайфхаки для наших телезрителей в преддверии старта дачного сезона, на что делаем акцент в этом коду?

Евгений Кондратов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси: Как специалист по хвойным я посоветовал бы сейчас обработать хвойные препаратами от грибных болезней и вредителей, потому что сейчас начинают пилильщик и побеговьюн сосну точить. Если заранее обработать, то можно предотвратить их плачевное состояние.

Кристина Сущеня:

Мне кажется, запрос большинства: посадил – и оно красиво растет, такое непривередливое.

Евгений Кондратов:

Это больше к нашей хвойной тематике. Я бы советовал большинство сортов туй, особенно крупных. По городу много в среднем состоянии, потому что он растет в контейнерах, и ему часто не хватает влаги. Если его посадить в грунт, а грунт хороший и питательный, и хорошее освещение, то он будет расти без всяких проблем, можно за ним не ухаживать. Если не советовать, то часто люди покупают канадскую ель Конику, ее еще капелькой называют. У нее ювенильная хвоя, она и подгорает с весны, у нее паутинный клещ, очень много болезней, вредителей. Если человек не хочет заморачиваться, то я бы не советовал с ней вообще иметь дело.

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