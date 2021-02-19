Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»

Новости Беларуси. Новыми книгами и именами порадует любителей литературы 19 февраля XXVIII Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе заявлены презентации, мастер-классы и встречи с авторами. Стартует и событие, которого очень ждали мастера слова – Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Участие примут прозаики, поэты, публицисты, переводчики из 29 стран мира как в онлайн, так и офлайн-формате. Девиз выставки – «Книга объединяет людей и страны», и сами участники форума в этом уже убедились.