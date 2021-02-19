Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»

Новости Беларуси. Новыми книгами и именами порадует любителей литературы 19 февраля XXVIII Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новыми книгами и именами порадует любителей литературы 19 февраля XXVIII Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе заявлены презентации, мастер-классы и встречи с авторами. Стартует и событие, которого очень ждали мастера слова – Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Участие примут прозаики, поэты, публицисты, переводчики из 29 стран мира как в онлайн, так и офлайн-формате. Девиз выставки – «Книга объединяет людей и страны», и сами участники форума в этом уже убедились.
Мустафа Алтай Сёнмез, советник посольства Турецкой Республики в Минске:
Это одно из крупнейших событий культурной жизни. Мы рады быть на выставке, поскольку здесь народы действительно сближаются. Что привлекло мое внимание – это интерес белорусов к культуре, литературе, искусству.
2021-й богат на юбилейные даты белорусских литераторов. Это послужило поводом для презентации большого количества книжных проектов от белорусских издательств, которые рассказывают о творчестве классиков и их произведениях, например, Шамякина и Мележа. Ознакомиться с экспозицией можно до 8 вечера. К выставочному комплексу от станции метро «Немига» курсирует поэтический автобус.
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