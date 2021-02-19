Прямой эфир

Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»

19 февраля 2021 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Новыми книгами и именами порадует любителей литературы 19 февраля XXVIII Минская международная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»-1

В программе заявлены презентации, мастер-классы и встречи с авторами. Стартует и событие, которого очень ждали мастера слова – Международный симпозиум литераторов «Писатель и время». Участие примут прозаики, поэты, публицисты, переводчики из 29 стран мира как в онлайн, так и офлайн-формате. Девиз выставки – «Книга объединяет людей и страны», и сами участники форума в этом уже убедились.

Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»-4

Мустафа Алтай Сёнмез, советник посольства Турецкой Республики в Минске:
Это одно из крупнейших событий культурной жизни. Мы рады быть на выставке, поскольку здесь народы действительно сближаются. Что привлекло мое внимание – это интерес белорусов к культуре, литературе, искусству.

Советник посольства Турции о 28-й книжной выставке: «Здесь народы действительно сближаются»-7

2021-й богат на юбилейные даты белорусских литераторов. Это послужило поводом для презентации большого количества книжных проектов от белорусских издательств, которые рассказывают о творчестве классиков и их произведениях, например, Шамякина и Мележа. Ознакомиться с экспозицией можно до 8 вечера. К выставочному комплексу от станции метро «Немига» курсирует поэтический автобус.  

Читайте также:

Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно

Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки

«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке

# Книги # общество # Мустафа Алтай Сенмез # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Андрей Муковозчик о своей книге: всматриваюсь в «лідэраў думак» Facebook и показываю их читателям, какие они на самом деле
19 февраля 2021 07:11

Андрей Муковозчик о своей книге: всматриваюсь в «лідэраў думак» Facebook и показываю их читателям, какие они на самом деле

Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?
19 февраля 2021 06:36

Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?

«Подсказываем, что нужно исправить». Безопасность жилья в Узде оценивают рейдовые комиссии
18 февраля 2021 20:23

«Подсказываем, что нужно исправить». Безопасность жилья в Узде оценивают рейдовые комиссии