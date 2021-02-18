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«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке

18 февраля 2021 12:44
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Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке-1

Формат выставки в 2021 году необычен: участники общаются как онлайн, так и оффлайн. Но не в этом фишка. Центральная экспозиция оформлена в стиле общего дома, который состоит из 11 комнат – он призван объединить сегодня народы. Как минимум, 20 (именно столько стран сегодня принимают участие в выставке).

«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке-4

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Вся экспозиция – это 10 тысяч квадратных метров. Самая яркая экспозиция – стенд Венесуэлы. В детской комнате, много новинок детской литературы. Кстати, эксперты отмечают, что литературы для малышей стало значительно больше. Литературные изюминки отечественного книгоиздания 2020 года представлены рядом на импровизированной кухне. Булочки здесь не пекут, но погружение в кухню творчества писателя обеспечено.

«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке-7

Откроют здесь и новые таланты. Здесь пройдет конкурс «ЛитUP», а победители получат право выпустить свою книгу в одном из ведущих издательств. Сами участники выставки признаются, что ждали открытия с нетерпением.

«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке-10

Максим Замшев, главный редактор «Литературной газеты» (Россия):
Ежегодная книжная выставка и ярмарка в Минске всегда это подтверждает, поскольку здесь для книгоманов настоящий рай. Есть и переведенные книги, книги на разных языках, книги на русском языке, на белорусском – это очень интересно. Судя по тому, что последний перед коронавирусом международный салон – это была Минская книжная выставка, и через год она снова проходит онлайн, тяга белорусов к чтению сильнее всех пандемий и прочих явлений мировой энтропии. Я полагаю, что белорусы – очень читающая нация.

# Выставки в Минске # Культура # Анастасия Ярощик-Корниенко # Максим Замшев # Фотофакт

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