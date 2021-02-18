«Здесь для книгоманов настоящий рай». Главред «Литературной газеты» на Минской книжной выставке

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат выставки в 2021 году необычен: участники общаются как онлайн, так и оффлайн. Но не в этом фишка. Центральная экспозиция оформлена в стиле общего дома, который состоит из 11 комнат – он призван объединить сегодня народы. Как минимум, 20 (именно столько стран сегодня принимают участие в выставке).

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Вся экспозиция – это 10 тысяч квадратных метров. Самая яркая экспозиция – стенд Венесуэлы. В детской комнате, много новинок детской литературы. Кстати, эксперты отмечают, что литературы для малышей стало значительно больше. Литературные изюминки отечественного книгоиздания 2020 года представлены рядом на импровизированной кухне. Булочки здесь не пекут, но погружение в кухню творчества писателя обеспечено.

Откроют здесь и новые таланты. Здесь пройдет конкурс «ЛитUP», а победители получат право выпустить свою книгу в одном из ведущих издательств. Сами участники выставки признаются, что ждали открытия с нетерпением.