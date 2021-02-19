Андрей Муковозчик о своей книге: всматриваюсь в «лідэраў думак» Facebook и показываю их читателям, какие они на самом деле

Новости Беларуси. «Революция мокрых штанов». В Минске презентовали новую книгу Андрея Муковозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Революция мокрых штанов». В Минске презентовали новую книгу Андрея Муковозчика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерес к изданию уже большой. Новинку представили на 28-й книжной ярмарке. К слову, именно здесь продали первый экземпляр издания. В книге описана хроника событий непростого 2020 года. С чего он начался, как развивались события – все причинно-следственные связи в авторском изложении. В сборник вошли фрагменты публикаций автора в «СБ. Беларусь сегодня» (здесь подробнее).
Как признался сам Андрей Муковозчик, сложность была не в написании, а скорее в грамотной группировке огромного количества материала, которого, очевидно, хватит еще ни на одну книгу.
Андрей Муковозчик, автор книги «Революция мокрых штанов»:
Есть статьи, которые отражают злобу дня, есть статьи-описания, условно, «светлые лица протеста», когда я показываю, всматриваюсь в «лідэраў думак» Facebook и показываю их читателям: какие они на самом деле, про что они на самом деле пишут. Есть про геополитику: что мы на этой карте мира, какое место мы занимаем на самом деле.
Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:
Нужно насыщать рынок достоверной информацией. Нужно насыщать рынок разной информацией. Нужно показывать разные точки зрения и, безусловно, нужно показывать точки зрения авторов, которые в состоянии изложить свою точку зрения и довести это до печатной формы.
Узнать мнение автора, его взгляд на многие резонансные темы можно совсем скоро. Тираж в 1500 экземпляров появится на прилавках сети магазинов «Белкнига».