Андрей Муковозчик о своей книге: всматриваюсь в «лідэраў думак» Facebook и показываю их читателям, какие они на самом деле

Интерес к изданию уже большой. Новинку представили на 28-й книжной ярмарке. К слову, именно здесь продали первый экземпляр издания. В книге описана хроника событий непростого 2020 года. С чего он начался, как развивались события – все причинно-следственные связи в авторском изложении. В сборник вошли фрагменты публикаций автора в «СБ. Беларусь сегодня» (здесь подробнее).

Как признался сам Андрей Муковозчик, сложность была не в написании, а скорее в грамотной группировке огромного количества материала, которого, очевидно, хватит еще ни на одну книгу.