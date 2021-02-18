Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие в адрес участников форума направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

В этом году, конечно же, чуть-чуть меньше у нас экспонентов. Особый интерес проявили российские издатели, очень интересные книги здесь привезли – российская делегация приехала из Москвы. Несмотря на все нюансы нынешней ситуации, мы приняли решение все-таки о проведении этой выставки. Кстати, она открывает выставочный сезон в Республике Беларусь.

Мы активно выставились нашими белорусскими издательствами. В этом году много юбилеев: столетие Шамякина, Мележа, сто лет издательству «Беларусь». И очень серьезная насыщенная программа будет, симпозиум «Писатель и время». Мы идем тем же темпом и стараемся ни капли не сбавлять обороты.