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Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки

18 февраля 2021 12:03
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Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем двадцати стран мира. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка. Приветствие в адрес участников форума направил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки-1

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
В этом году, конечно же, чуть-чуть меньше у нас экспонентов. Особый интерес проявили российские издатели, очень интересные книги здесь привезли – российская делегация приехала из Москвы. Несмотря на все нюансы нынешней ситуации, мы приняли решение все-таки о проведении этой выставки. Кстати, она открывает выставочный сезон в Республике Беларусь.

Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки-4

Мы активно выставились нашими белорусскими издательствами. В этом году много юбилеев: столетие Шамякина, Мележа, сто лет издательству «Беларусь». И очень серьезная насыщенная программа будет, симпозиум «Писатель и время». Мы идем тем же темпом и стараемся ни капли не сбавлять обороты.

Министр информации: несмотря на все нюансы ситуации, мы приняли решение о проведении Международной книжной выставки-7

Президент ведь сказал, что классическому чтению сейчас противопоставлен интернет, но ни в коем случае нельзя терять книгу. Потому что она все-таки главный воспитатель, на мой взгляд.

# Выставки в Минске # Культура # Игорь Луцкий # Фотофакт

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