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Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно

18 февраля 2021 19:05
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Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно-1

О любви к книге традиционно говорят на выставке. Выстоит ли она перед вызовами современности – интернетом, социальными сетями? Но это скорее не вопрос, а утверждение. Ведь никто и ничто не заменит прелесть шелеста страниц новой книги. Вот и премьер-министр Роман Головченко не удержался от знакомства с литературными новинками, их много и есть из чего выбрать. В том числе благодаря особому отношению к книге в Беларуси.

Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Интерес к книге живой, я бы сказал, что он возвращается после эпохи увлеченности, когда появились электронные книги. Все-таки бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться, как раньше говорили, к книге, наверное, становится по-новому ценно. Если бы мы смотрели только категории экономики, то, наверное, мы бы потеряли целый пласт важной литературы для патриотического воспитания, для эстетического воспитания, учебников. Потому что все бы ушли, условно говоря, в погоне за прибылью в коммерческую литературу, которая издается большими тиражами, детективы. Поэтому издательская деятельность в той или иной степени датируется.

Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно-7

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# Выставки в Минске # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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