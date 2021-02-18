Роман Головченко: бумажные книги никогда не пропадут. Прикоснуться к книге становится по-новому ценно

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О любви к книге традиционно говорят на выставке. Выстоит ли она перед вызовами современности – интернетом, социальными сетями? Но это скорее не вопрос, а утверждение. Ведь никто и ничто не заменит прелесть шелеста страниц новой книги. Вот и премьер-министр Роман Головченко не удержался от знакомства с литературными новинками, их много и есть из чего выбрать. В том числе благодаря особому отношению к книге в Беларуси.