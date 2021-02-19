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Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?

19 февраля 2021 06:36
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Новости Беларуси. Раскрывать преступления по горячим следам могилевским специалистам помогут служебные смартфоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?-1

В арсенале экспертов теперь появилось мобильное приложение, которое позволяет передавать информацию криминалистам еще во время осмотра места происшествия.

Больше года программу тестировали во всех межрайонных отделах, и она доказала свою эффективность. Новый цифровой подход поможет более оперативно устанавливать личности тех, кто причастен к преступлению.  

Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?-4

Владимир Шелков, главный эксперт отдела криминалистических учетов УГКСЭ по Могилевской области:
В связи с тем, что смартфон это техническое средство, которое находится в руках специалиста уже на самом месте происшествия, то это ускоряет примерно раз в 6 оперативность предоставления информации уже членам следственно-оперативной группы. То есть вся эта цепочка проходит гораздо быстрее.  

Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?-7

Часто именно благодаря отпечаткам пальцев с места происшествия удается быстро установить подозреваемого. В 2020 году только в Могилевской области таким способом удалось раскрыть почти 1000 преступлений, из них 240 по уголовным делам прошлых лет.  

# Судебная экспертиза # общество # Владимир Шелков

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