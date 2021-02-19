Как смартфоны помогут более оперативно устанавливать личности преступников?

Новости Беларуси. Раскрывать преступления по горячим следам могилевским специалистам помогут служебные смартфоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В арсенале экспертов теперь появилось мобильное приложение, которое позволяет передавать информацию криминалистам еще во время осмотра места происшествия. Больше года программу тестировали во всех межрайонных отделах, и она доказала свою эффективность. Новый цифровой подход поможет более оперативно устанавливать личности тех, кто причастен к преступлению.

Владимир Шелков, главный эксперт отдела криминалистических учетов УГКСЭ по Могилевской области:

В связи с тем, что смартфон – это техническое средство, которое находится в руках специалиста уже на самом месте происшествия, то это ускоряет примерно раз в 6 оперативность предоставления информации уже членам следственно-оперативной группы. То есть вся эта цепочка проходит гораздо быстрее.