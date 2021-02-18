«Подсказываем, что нужно исправить». Безопасность жилья в Узде оценивают рейдовые комиссии

Новости Беларуси. Сотрудники МЧС Узденского района ужесточают контроль за пожарной безопасностью, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Основная причина – морозы, заставляющие жителей частных домов активно пользоваться печным оборудованием.

К спасателям присоединились специальные комиссии, в состав которых вошли социальные и медицинские работники, представители газовых служб и учителя. В районе созданы шесть сельских комиссий и одна городская. Специалисты посещают дома и квартиры, проводят пожарно-технические осмотры жилых помещений.

Виктория Гусева, заместитель директора Дещенского детского сада-средней школы:

Наша задача, как учреждения образования, приходить и смотреть в порядке ли бытовые условия, есть ли пожарные извещатели. В каком состоянии розетки, в каком состоянии отопительные приспособления – это печка или газовый котел. В каком он виде, в каком состоянии.

Сергей Коровацкий, первый заместитель начальника Узденского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Больший упор делаем мы на социально уязвимую категорию граждан, то есть многодетные, одинокие, одинокопроживающие престарелые. Вот эти категории больше выделяем и с ними больше работаем. Проверяем противопожарное состояние жилых домов. Где-то подсказываем, что нужно исправить. Если более глобальные проблемы: по неисправности печи, электропроводки, то инициируем перед райисполкомом, перед социальными службами, чтобы оказали помощь в устранении выявленных недостатков.