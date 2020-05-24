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Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать

24 мая 2020 17:31
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Новости Беларуси. Погода и климат – факторы, влияющие буквально на все, даже на наше настроение. А уж на жизнь флоры и подавно. Теплая зима не отправила растения на полноценный покой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать-1

Уже в феврале просыпались почки на деревьях и цвели традиционно мартовские галантусы и примулы. А вот весенним цветам не так повезло.

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Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать-4

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада:
Некоторые растения начали зацветать чуточку позже, то есть это затормозило цветение. А для тех, которые зацвели, это наоборот способствовало тому, что цветение растянулось: может быть, у кого-то на неделю, на полторы недели. Собственно, что мы на сегодняшний день и наблюдаем. Рододендроны как-то продолжительно зацветают, цветут, еще, наверное, недели две будут цвести. То же самое я могу про сирень сказать. Тоже она начала зацветать, и потихоньку распускаются цветочки.

Но есть во всем этом еще и позитивные моменты.

Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать-7

Те растения, которые у нас теплолюбивые, это, например, растения африканской флоры, такие как гальтония, книфофия, мы практически перестали укрывать. В былые холодные зимы мы их укрывали толстым слоем листа, теперь же мы их практически совсем не укрываем и они прекрасно зимуют.

# Растения и цветы # общество # Григорий Азарёнок # Наталья Белоусова # Фотофакт

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