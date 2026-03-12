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Новости по тегу #Наталья Белоусова

Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт
12 марта 2026 14:27

Как вырастить тюльпаны на подоконнике – рассказала эксперт

В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны»
10 марта 2025 18:26

В Центральном ботаническом саду открылась выставка «Дыхание весны»

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины
05 сентября 2023 17:35

Время фотографий – в минском ботаническом саду цветут георгины

Подрыхлить и подкормить. Как правильно ухаживать за пионами и флоксами весной
07 мая 2021 13:30

Подрыхлить и подкормить. Как правильно ухаживать за пионами и флоксами весной

Это настоящее украшение весенней композиции. Почему стоит посадить примулу мелкозубчатую
27 апреля 2021 08:59

Это настоящее украшение весенней композиции. Почему стоит посадить примулу мелкозубчатую

Примула. Как правильно ухаживать за этим растением, чтобы было эффектное цветение
23 апреля 2021 09:02

Примула. Как правильно ухаживать за этим растением, чтобы было эффектное цветение

Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать
24 мая 2020 17:31

Сотрудница ботанического сада о погоде в Беларуси: растения африканской флоры мы практически перестали укрывать

Первоцветы в Беларуси. Как их выращивать и ухаживать за ними, чтобы дольше любоваться
10 апреля 2017 11:09

Первоцветы в Беларуси. Как их выращивать и ухаживать за ними, чтобы дольше любоваться