Новости по тегу #Наталья Белоусова

Приблизительно за месяц до предполагаемого срока цветения мы вносим горшочки в теплое помещение. В домашних условиях это подоконник.
Здесь представлены разнообразные по форме тюльпаны – махровые, похожие на розу или пион, а также с радужной палитрой окрасок. Их около 120 сортов. А еще можно увидеть распустившуюся в начале марта сирень и цветущие ветви сливы.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52