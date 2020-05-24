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Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы

24 мая 2020 17:30
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Новости Беларуси. Новости Беларуси. На красивейшие сиреневые прогулки приглашает ботанический сад в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы-1

Здесь, как это правильно называется, в сирингарии, собрана уникальнейшая коллекция этого растения. Всего более 200 сортов, в том числе и те, которые названы в честь Великой Победы. Например, «Защитникам Бреста» или «Валентина Гризодубова» с цветками-«пропеллерами» в честь легендарной советской летчицы. И обычно эти бутоны распускались именно ко Дню Победы. Но в 2020 году сирень зацвела лишь к третьей декаде мая, да и она не обошлась без заморозков, а кое-где и мокрого снега. И что же происходит с природой? Бесснежная зима, холодная весна. А будет ли лето?

Резонным вопросом на неделе задался Григорий Азаренок.

Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы-4

Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы-6

Григорий Азаренок, корреспондент:
Природный фактор. Наверное, все заметили, что из года в год погода меняется. Но в этом году небесная канцелярия преподнесла рекордное количество сюрпризов. Достаточно сказать, что снег ждали зимой, а дождались в мае. Как это все влияет на окружающий мир и стоит ли бояться за урожай? Ответим на эти вопросы.

Удивлять 2020-й начал уже с самого начала. Январь выдался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Но в рекордсменах он был недолго: на смену пришел февраль, который также оказался значительно теплее, чем обычно.

Удивлять белорусов решила и весна. Март шел с отклонением в +3 градуса. Так бывает примерно раз в 10 лет.

Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы-9

Люди были готовы вот-вот сменить гардероб и наслаждаться ранним теплом, но не тут-то было. Апрель схему сломал – температура ниже, чем положено. Но самый неожиданный кульбит выдал сиреневый месяц май. Сейчас до нормы он не добирает 4-5 градусов. Так холодно в конце весны бывает в среднем раз в 15 лет. Но для тех, у кого изучение погодных капризов – профессия, никаких неожиданностей не было.

Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы-12

Наталья Клевец, начальник отдела изучения изменения климата предприятия «Белгидромет»:
Причиной такой теплой зимы стала отрицательная фаза североатлантического колебания. Североатлантическое колебание объясняет перенос воздушных масс с арктических частей Атлантики в субтропическую часть Атлантики. Естественно, под воздействием сил вращения земли все это отклоняется.

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# Погода в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Наталья Клевец # Фотофакт

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