Снег ждали зимой, а дождались в мае. Белгидромет рассказал причину аномально тёплой зимы

Новости Беларуси. Новости Беларуси. На красивейшие сиреневые прогулки приглашает ботанический сад в Минске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь, как это правильно называется, в сирингарии, собрана уникальнейшая коллекция этого растения. Всего более 200 сортов, в том числе и те, которые названы в честь Великой Победы. Например, «Защитникам Бреста» или «Валентина Гризодубова» с цветками-«пропеллерами» в честь легендарной советской летчицы. И обычно эти бутоны распускались именно ко Дню Победы. Но в 2020 году сирень зацвела лишь к третьей декаде мая, да и она не обошлась без заморозков, а кое-где и мокрого снега. И что же происходит с природой? Бесснежная зима, холодная весна. А будет ли лето? Резонным вопросом на неделе задался Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Природный фактор. Наверное, все заметили, что из года в год погода меняется. Но в этом году небесная канцелярия преподнесла рекордное количество сюрпризов. Достаточно сказать, что снег ждали зимой, а дождались в мае. Как это все влияет на окружающий мир и стоит ли бояться за урожай? Ответим на эти вопросы.





Удивлять 2020-й начал уже с самого начала. Январь выдался самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Но в рекордсменах он был недолго: на смену пришел февраль, который также оказался значительно теплее, чем обычно. Удивлять белорусов решила и весна. Март шел с отклонением в +3 градуса. Так бывает примерно раз в 10 лет.