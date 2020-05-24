Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой

Новости Беларуси. В 2020 году небесная канцелярия преподнесла рекордное количество сюрпризов. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но патовой ситуацию назвать нельзя: в борьбе с непогодой аграриям помогает наука.

Изучение климата – приоритет. Раньше, например, в стране было три агроклиматические области – так ученые делят территорию страны по фактору природы и применимой агротехнике. Теперь их четыре. Добавилась южная – здесь можно выращивать арбуз, подсолнечник, виноград, грецкий орех, фундук. Уже даже создаются свои сорта.

А вот, например, традиционные лен и картофель в новых климатических условиях чувствуют себя не очень комфортно. Тем не менее ученые уверяют: ни одну культуру белорусы не потеряют. Рекомендации есть.

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