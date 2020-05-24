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Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой

24 мая 2020 17:33
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Новости Беларуси. В 2020 году небесная канцелярия преподнесла рекордное количество сюрпризов. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но патовой ситуацию назвать нельзя: в борьбе с непогодой аграриям помогает наука.

Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой-1

Изучение климата – приоритет. Раньше, например, в стране было три агроклиматические области – так ученые делят территорию страны по фактору природы и применимой агротехнике. Теперь их четыре. Добавилась южная – здесь можно выращивать арбуз, подсолнечник, виноград, грецкий орех, фундук. Уже даже создаются свои сорта.

А вот, например, традиционные лен и картофель в новых климатических условиях чувствуют себя не очень комфортно. Тем не менее ученые уверяют: ни одну культуру белорусы не потеряют. Рекомендации есть.

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Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой-4

Ирина Козловская, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой основ агрономии БГАТУ:
Селекция сейчас должна вестись на адаптивность, перемены климата, резкие перепады температуры, жаркое лето, бесснежные зимы. Это все накладывает свой отпечаток. Должны быть отработаны технологические приемы и скорректированы сроки проведения целого ряда технологических операций.

Вот в этом году был очень ранний сев, например. Это все должно быть изучено, задокументировано и предложено производственникам.

Учёные: ни одну культуру белорусы не потеряют. Как наука помогает аграриям в борьбе с непогодой-7

Такая работа сейчас ведется. Несмотря на сложности, специалисты от науки и сельского хозяйства уверяют: будем с урожаем. После серьезных испытаний погода порадовала аграриев дождями, и уже на следующей неделе синоптики обещают потепление. Как-никак лето через неделю. Хотелось бы без неожиданностей – погодных.

# Сельское хозяйство # общество # Григорий Азарёнок # Ирина Козловская # Фотофакт

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