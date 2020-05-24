«Морозы уже растения выдержать не могут». Как аномальная погода в Беларуси угрожает сельскому хозяйству

Новости Беларуси. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Например, в Гомельской области в ночь на 14 мая столбик термометра опустился до –6. Александр Запарованный в сельском хозяйстве 45 лет, но такой весны не припомнит.

Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:

Очень была теплая зима. Потом началась весна относительно рано, но она затянулась. Холода, и самое главное, что было очень сухо. И это привело к тому, что растения недополучали влагу в начальный период. А сейчас эти заморозки ослабили настолько растения, что даже морозы, которые раньше выдерживались, уже растения выдержать не могут. То есть этот год настолько аномальный по климатическим условиям, что он создает большую угрозу для сельского хозяйства.