«Морозы уже растения выдержать не могут». Как аномальная погода в Беларуси угрожает сельскому хозяйству

Новости Беларуси. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Острее всего любой погодный каприз ощущают аграрии, тем более сейчас, когда закладывается будущий урожай, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Например, в Гомельской области в ночь на 14 мая столбик термометра опустился до –6.
Александр Запарованный в сельском хозяйстве 45 лет, но такой весны не припомнит.
Александр Запарованный, главный агроном сельхозпредприятия «Брилево»:
Очень была теплая зима. Потом началась весна относительно рано, но она затянулась. Холода, и самое главное, что было очень сухо. И это привело к тому, что растения недополучали влагу в начальный период. А сейчас эти заморозки ослабили настолько растения, что даже морозы, которые раньше выдерживались, уже растения выдержать не могут. То есть этот год настолько аномальный по климатическим условиям, что он создает большую угрозу для сельского хозяйства.
В регионе местами не осталось и намека на посевы, погибло приблизительно 8 % кукурузы. От заморозков пострадало по меньшей мере 14 районов Гомельской области, 24 тысячи гектаров.
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Александр Гриньков, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Если на поверхности его нет, значит, оно погибло. А если оно на поверхности есть, мы поднимаем – и корневая система и точка роста жива, значит, эти посевы являются поврежденными. И мы за этими посевами наблюдаем. И потом примем определенное решение, что с ними в дальнейшем. И таких у нас посевов находится в области 24 тысячи гектаров. Это в 14 районах.