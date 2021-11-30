У меня нет привязанности к старым вещам. Что можно сделать с одеждой, которую не носишь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Александра Мытникова, шопоголик:

Я думала, что у меня есть проблемы со стилем и нужно пообщаться со стилистом, который поможет мне подобрать, к примеру, базу. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Надо пообщаться. Стилист – это вообще величайшее достижение. Александра Мытникова:

Не поверите, я нашла стилиста, который со мной общался, который мне помогал. Но у меня уже была база, были красивые вещи для какого-то вечернего события. Мне все равно мало. Я постоянно, прямо вот по телу дрожь, понимаю, что все, я опять неуверенно себя чувствую. Если я не куплю эту майку, кофту – все, я пропаду. Я не буду уверенно себя чувствовать. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть прямая зависимость от гардероба, от одежды, от ее покупок и отсутствия каких-то новых вещей в гардеробе.

Александра Мытникова:

И также напрямую это связано со скидками. Мало того что ты без скидок нападаешь на эти вещи, а тут ты видишь, что на эти прекрасные вещи есть скидки – все, мне просто сносит крышу. Я скупаю все. Мне нельзя давать деньги, серьезно. Я уже даже начала брать определенную сумму с собой. Нет, есть же карты, которые у меня всегда с собой. И все, пошла карта. Меня не волнует то, что я не доем, что у меня будут потом проблемы со здоровьем, что нужно следить за едой. Нет, я куплю этот свитер, мне будет классно. Екатерина Забенько:

То есть все до копеечки? Александра Мытникова:

Да, все до копеечки.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А вещи потом куда? Шкаф переполнен наверняка. Выкидываешь, раздаешь или потом возвращаешь в магазины? Александра Мытникова:

Слава богу, у меня нет особой привязанности к старым вещам. Я могу поносить месяц тот же свитер – что-то я уже прицепилась к этим свитерам – продать, выкинуть, отдать. И сразу появляется причина купить еще. Елена Кругликова:

Новое место для новой вещи. Александра Мытникова:

Да. Екатерина Забенько:

Кстати, распространенный способ избавляться от вещей еще с ярлыками у звезд эстрады, киноактрис и так далее. Я уверена, что среди твоих знакомых, Светлана, тоже есть такие женщины, которые покупают себе новые платья, они отвисят свое положенное время с ярлычками в шкафах, потом они продаются за полцены, дешевле или, может быть, по той же стоимости. И на их место вешается новое точно такое же платье с таким же ярлычком и потом точно так же сбывается. Есть такое?

Светлана Агарвал, певица:

У меня такие есть случаи, есть определенный круг моих подруг. Но я чаще всего просто отдаю. Потому что я уже поняла так: если платье провисело достаточно продолжительное время, то я его уже не надену. Не надо, чтобы одежда занимала шкаф. Если, конечно, есть определенные какие-то дополнительные финансы, когда ты можешь себе позволить еще купить 11-й свитер, 12-й и 13-й – это все прекрасно, хорошо. Но самое главное, я считаю так, что одежда нам, конечно, помогает реализоваться. Опять-таки, человека встречают по одежке. Конечно, мы впечатление о себе, прежде всего даем сигнал, как ты одет. Но на самом деле я считаю, что если слишком вот эта развита зависимость, мне кажется, это уже какие-то внутренние комплексы, что-то хотите вы прикрыть, чем-то вы недовольны. Что-то, наверное, не произошло в жизни то, что вы бы хотели. Вот даже хотела задать вопрос Саше – а вы замужем?