У меня нет привязанности к старым вещам. Что можно сделать с одеждой, которую не носишь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Александра Мытникова, шопоголик:
Я думала, что у меня есть проблемы со стилем и нужно пообщаться со стилистом, который поможет мне подобрать, к примеру, базу.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Надо пообщаться. Стилист – это вообще величайшее достижение.
Александра Мытникова:
Не поверите, я нашла стилиста, который со мной общался, который мне помогал. Но у меня уже была база, были красивые вещи для какого-то вечернего события. Мне все равно мало. Я постоянно, прямо вот по телу дрожь, понимаю, что все, я опять неуверенно себя чувствую. Если я не куплю эту майку, кофту – все, я пропаду. Я не буду уверенно себя чувствовать.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть прямая зависимость от гардероба, от одежды, от ее покупок и отсутствия каких-то новых вещей в гардеробе.
Александра Мытникова:
И также напрямую это связано со скидками. Мало того что ты без скидок нападаешь на эти вещи, а тут ты видишь, что на эти прекрасные вещи есть скидки – все, мне просто сносит крышу. Я скупаю все. Мне нельзя давать деньги, серьезно. Я уже даже начала брать определенную сумму с собой. Нет, есть же карты, которые у меня всегда с собой. И все, пошла карта. Меня не волнует то, что я не доем, что у меня будут потом проблемы со здоровьем, что нужно следить за едой. Нет, я куплю этот свитер, мне будет классно.
Екатерина Забенько:
То есть все до копеечки?
Александра Мытникова:
Да, все до копеечки.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А вещи потом куда? Шкаф переполнен наверняка. Выкидываешь, раздаешь или потом возвращаешь в магазины?
Александра Мытникова:
Слава богу, у меня нет особой привязанности к старым вещам. Я могу поносить месяц тот же свитер – что-то я уже прицепилась к этим свитерам – продать, выкинуть, отдать. И сразу появляется причина купить еще.
Елена Кругликова:
Новое место для новой вещи.
Александра Мытникова:
Да.
Екатерина Забенько:
Кстати, распространенный способ избавляться от вещей еще с ярлыками у звезд эстрады, киноактрис и так далее. Я уверена, что среди твоих знакомых, Светлана, тоже есть такие женщины, которые покупают себе новые платья, они отвисят свое положенное время с ярлычками в шкафах, потом они продаются за полцены, дешевле или, может быть, по той же стоимости. И на их место вешается новое точно такое же платье с таким же ярлычком и потом точно так же сбывается. Есть такое?
Светлана Агарвал, певица:
У меня такие есть случаи, есть определенный круг моих подруг. Но я чаще всего просто отдаю. Потому что я уже поняла так: если платье провисело достаточно продолжительное время, то я его уже не надену. Не надо, чтобы одежда занимала шкаф. Если, конечно, есть определенные какие-то дополнительные финансы, когда ты можешь себе позволить еще купить 11-й свитер, 12-й и 13-й – это все прекрасно, хорошо. Но самое главное, я считаю так, что одежда нам, конечно, помогает реализоваться. Опять-таки, человека встречают по одежке. Конечно, мы впечатление о себе, прежде всего даем сигнал, как ты одет. Но на самом деле я считаю, что если слишком вот эта развита зависимость, мне кажется, это уже какие-то внутренние комплексы, что-то хотите вы прикрыть, чем-то вы недовольны. Что-то, наверное, не произошло в жизни то, что вы бы хотели. Вот даже хотела задать вопрос Саше – а вы замужем?
Александра Мытникова:
Нет.
Светлана Агарвал:
Не замужем. Я думаю, что когда немножечко поменяется ваша жизнь, вы тоже приоритеты свои измените.
Алена Родовская:
Только не меняйте так быстро мужчин. Саша, не надо, пожалуйста, как свитерочки ваши.
Светлана Агарвал:
Я думаю, вот ребеночек появится. Сразу так: «Я же своему малюпасику куплю лучше». Да? А уже на оставшиеся деньги куплю себе 15-й свитер.
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