Состояние – удовлетворительное! Что известно о пострадавших от атаки БПЛА на пассажирский автобус

Белорусский пассажирский автобус атакован в Брянской области России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он следовал по по маршруту Минск – Гомель – Анапа и пострадал в результате атаки беспилотника по стоянке автотранспорта в районе погранперехода «Красный Камень».

Анна Корольчук, корреспондент: Я нахожусь на территории Гомельской областной клинической больницы. Сюда в 16:30 были доставлены трое пострадавших в ходе атаки дроном. После всех обследований главный врач учреждения поделился с нами информацией об их состоянии.

К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Двое водителей и пассажир получили всю необходимую медицинскую помощь и отправились домой.

Андрей Табаньков, главный врач Гомельской областной клинической больницы: Всем пациентам оказан весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, диагностированы травмы различной локализации. Все они не относятся к тяжелым, состояние пациентов – удовлетворительное. Пациентам оказана вся необходимая помощь, даны рекомендации, и они отпущены домой.

Это не первая атака беспилотника на автобус из Беларуси за последние две недели. Так, 17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала на отдых из Гомеля в Геленджик. Подробности здесь.

При планировании поездок белорусам рекомендуется выбирать исключительно безопасные маршруты. Сегодня госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович призвал граждан воздержаться от поездок в приграничные области России.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

То, что произошло с нашим белорусским автобусом, к сожалению, конечно же, трагедия определенная. Но мы же предупреждали. Президент страны неоднократно выступал и говорил, уважаемые наши родные белорусы, воздержитесь от поездок сегодня на территорию Российской Федерации, особенно на эти приграничные области, где проходит специальная военная операция.

Я еще раз, пользуюсь случаем, скажу нашим соотечественникам, нашим гражданам. Уважаемые соотечественники, вы сдержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция в Украине.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту атаки БПЛА на белорусский туристический автобус. На месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего.