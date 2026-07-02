«Серьезная патология щитовидной железы» – что такое узловой зоб, рассказала врач-эндокринолог

Щитовидная железа – очень важный орган, который находится в области шеи и отвечает за выработку гормонов. Эти гормоны управляют нашим обменом веществ, влияют на рост, развитие и работу многих внутренних органов. Иногда в щитовидной железе могут появиться так называемые узлы.

Елена Подомацкая, врач-эндокринолог медицинского центра «Нордин»:

Огромное количество пациентов приходят к врачу-эндокринологу с проблемой узловых образований в щитовидной железе. Это очень серьезная патология щитовидной железы. Что такое узловой зоб? Узловой зоб – это собирательный клинический диагноз, который объединяет в себе различные узловые образования как по клеточному составу, так и по размерам.

Признаки заболевания могут проявляться по-разному. Иногда узловой зоб протекает бессимптомно, в других случаях узлы увеличиваются в размере и становятся заметными. Это может вызывать дискомфорт, ощущение тяжести в шее, затрудненное глотание или дыхание.

Елена Подомацкая:

Очень часто жалуются люди: непонятно что, но такой дискомфорт в области шеи, не пойму, не могу носить воротники. Даже мужчины просто воротник не могут застегнуть, верхние пуговички. Не могут носить кофточки под горлышко. Даже шарфик некоторые – говорят, что не могу и все, что делать? Когда мы проводим исследования, находим, конечно, узловые образования, которые могут быть различными по клеточному составу. То есть могут быть хорошие клетки, то есть доброкачественный узловой зоб либо плохие клетки, то есть злокачественное образование щитовидной железы.

Узлы могут быть разных размеров – от маленьких, едва заметных до крупных, которые легко прощупать руками или увидеть при осмотре. Одним из самых важных методов диагностики заболевания считается ультразвуковое исследование. Оно позволяет определить количество узлов, их размеры, структуру и особенности.