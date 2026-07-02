В Брянской области дрон атаковал пассажирский автобус из Беларуси

Пассажирский автобус, следующий по маршруту Минск – Гомель – Анапа, пострадал в результате атаки БПЛА на стоянке автотранспорта в районе погранперехода «Красный камень» Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в 11:55. В салоне находились 19 человек. В результате два водителя получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Водителей и пассажиров автобуса уже доставили в Беларусь.