В Брянской области дрон атаковал пассажирский автобус из Беларуси

Пассажирский автобус, следующий по маршруту Минск – Гомель – Анапа, пострадал в результате атаки БПЛА на стоянке автотранспорта в районе погранперехода «Красный камень» Брянской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в 11:55. В салоне находились 19 человек. В результате два водителя получили легкие ранения. Им оказана необходимая медицинская помощь. Водителей и пассажиров автобуса уже доставили в Беларусь.
Это не первая атака беспилотника на автобус из Беларуси за последние две недели. Так, 17 июня дрон ударил по автобусу с детской футбольной командой, которая ехала на отдых из Гомеля в Геленджик. Погиб один человек, еще 8 – пострадали.
Тогда МИД Беларуси настоятельно рекомендовал гражданам воздерживаться от посещения зон вооруженных конфликтов, боевых действий и прилегающих к ним регионов. Это требование связано с высокими рисками безопасности. При планировании поездок рекомендуется выбирать исключительно безопасные маршруты в обход нестабильных территорий.