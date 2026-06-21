«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника

Украинский дрон атаковал автобус с детской футбольной командой из Речицы. Наши ребята вместе с родителями и тренером ехали на отдых в Геленджик. Причем это не первая такая поездка на море, но именно в этот раз водитель решил изменить маршрут, и так белорусский автобус оказался на трассе в Брянской области. Считай, в прифронтовой зоне, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В итоге поездка не состоялась. Жена тренера, которая также была в автобусе, погибла. Он сам в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Еще 5 детей получили ранения различной степени тяжести. Наши медики отреагировали очень оперативно. Все пострадавшие были доставлены в наши медучреждения. Белорусские врачи оказали и продолжают оказывать всю необходимую помощь. За что им особые слова благодарности. Кстати, медицинские работники отмечают профессиональный праздник, с чем мы их и поздравляем. О том, как чувствуют себя юные футболисты, расскажет Алеся Иванова. Ей удалось пообщаться с детьми и их родителями, которые ехали в Геленджик и пережили настоящий шок. Но в этой истории есть еще несколько составляющих. Во-первых, инцидент обрастает все новыми слухами и домыслами. Люди гадают, что произошло на самом деле, кто запустил беспилотник по детям и какой была истинная цель атаки. На неделе случившееся прокомментировал Президент. Глава государства констатировал, что конспирологических версий предостаточно. Но наша цель – докопаться до истины и, уже имея на руках полный расклад, делать соответствующие выводы. В целом нельзя исключать, что таким образом Беларусь хотели втянуть в конфликт в Украине. В свою очередь МИД Беларуси назвал украинскую атаку актом терроризма и потребовал от Киева объяснений и проведения незамедлительного расследования. Минск намерен довести до международных организаций информацию об ударе ВСУ и добиваться должной оценки произошедшего. О том, что случилось в Брянской области, смотрим прямо сейчас.

Эта поездка в Геленджик для 11-летней Маши Кричевцовой и ее брата обернулась настоящей трагедией. Вместо долгожданного моря и солнца – больничная палата. На теле детей многочисленные раны, в анамнезе – операции по удалению осколков. Сейчас жизни ребят ничего не угрожает. Но тот страшный день 17 июня Маша помнит буквально по минутам.

Мария Кричевцова:

Мы сидели, нам включили мультики. Я отвернулась. И вижу, что что-то летит, там серое что-то было. Осколок у меня был. Мы вышли из автобуса и пошли в лес, приехали военные, оказали всем помощь, вызвали скорую. Мы поехали на скорой. Мне удаляли осколки тут, тут и тут. Украинский беспилотник атаковал автобус с детьми вблизи Почепского района Брянской области. Эта дорога – один из самых удобных путей из Гомельщины на юг России. Но отнюдь не самый безопасный. Удар пришелся в переднюю часть автобуса, где находился и 10-летний Ярослав Матюшенко. Ему еще предстоят хирургические вмешательства: у парня осколки в кисти, повреждены грудная клетка и колено.

Ярослав Матюшенко:

Я собирался уже ложиться спать, уже начинаю закрывать глаза, произошел взрыв. Я сразу начал ложиться на пол. У меня на руке было очень много крови. В Краснодарский край Ярослав отправился вместе с родителями, они не пострадали. По словам отца, поездку планировали с февраля. О том, что маршрут пролегает через регион повышенной опасности, признается, даже не задумывались.

Александр Матюшенко:

У нас было два варианта, или Геленджик или Кабардинка. Решили поехать в общей группе в Геленджик. Конечно, паника была, потому что разбитые стекла, крик, плач, много крови. Среди пострадавших – пятеро детей. Белорусские врачи – детские хирурги из Гомеля и Минска, военные медики – выезжали в Брянск для стабилизации пациентов. Работали вместе с московскими коллегами. Раненых успешно транспортировали в Минск. Самый тяжелый пациент по-прежнему в реанимации. Несколько дней назад его прооперировала мультидисциплинарная бригада.

Андрей Заполянский, врач – детский хирург РНПЦ детской хирургии:

Выполнялось 4 хирургических вмешательства на разных областях анатомических тела. В ходе операции были удалены множественные осколки от взрывной травмы. Была выполнена реконструкция и стабилизация кисти и ревизия множественных ран мягких тканей. Сейчас состояние Артема стабильное. Его перевели на спонтанное дыхание. Юноша пришел в себя и находится под наблюдением врачей. Уже во вторник ему предстоит пережить еще одну операцию – по пластике левой кисти. 24 на 7 возле сына в палате дежурит его мать, в момент трагедии она тоже находилась в автобусе.

Наталья Польская:

Я вытаскивала сама. Мне кто-то из наших родителей помог. Мы остановили машину, обычную машину, наверное, дачник какой-то ехал. Скорой не было, рана серьезная, кровопотеря большая была. Мы поехали в первый населенный пункт, там оказали первую помощь. Было страшно ехать, но когда уже оказались на территории Беларуси, мирное небо над головой – это не просто слова, это дорогого стоит. Жертвой атаки стала беременная супруга одного из тренеров команды, которая ехала вместе с группой в качестве сопровождающей. Она погибла. Ее мужа с многочисленными ранениями доставили в военный госпиталь. Сейчас мужчина стабилен, врачи диагностируют состояние средней степени тяжести.

Алексей Трухан, ведущий хирург медицинской части 432-го Главного военного клинического медицинского центра Вооруженных Сил Беларуси:

Есть тяжелая травма, операции были выполнены вовремя, тем не менее всегда есть вероятность развития осложнений. Там тяжелая травма живота уже прооперирована, тяжелая взрывная травма кисти, которая требует неоднократных операций повторных. Той же ночью в Беларусь вернулись и те, кто не пострадал. Их встречали в Речице. Дорога заняла четыре часа – это время для родных показалось вечностью. Читайте также: Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме Лукашенко об атаке беспилотника: попытки втянуть нас в войну плохо обойдутся провокаторам В то время пока следователи продолжают выяснять обстоятельства случившегося и имена всех причастных к теракту, в экспертном сообществе склоняются к версии о неслучайном характере удара БПЛА по автобус.