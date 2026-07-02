Минская область готовится отметить День Независимости – как преобразились районы к 3 июля
В Минской области завершается подготовка к главному государственному празднику – Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальные службы, работники культуры, волонтеры – к работе подключились все службы. Праздничные площадки будут встречать гостей уже утром 3 июля.
Города и малые населенные пункты украшены тематическими декорациями. Преобразился к празднику и Клецк. Здесь установили необычную фотозону с национальной символикой. Так местные жители решили поздравить горожан с Днем Независимости.
Автор идеи – методист Клецкого районного центра культуры Мария Кисель. Вместе с супругом они сделали металлическую арку и украсили ее декоративными элементами в виде главных символов Беларуси – аистов и васильков. Все элементы сделаны с душой и любовью к Родине.
Мария Кисель, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:
Идея возникла из того, что город украшается. Город с каждым днем все красивее становится, краше. Улицы благоустраиваются. Нам тоже захотелось поучаствовать, и мы сделали такую композицию, ближе к фотозоне. Оно ночью светится, с подсветкой на солнечных батареях. Я думаю, городу будет приятно.
У жительницы Клецка еще много идей, как сделать родной город лучше и краше. Ко Дню города Мария Кисель планирует создать цветочную клумбу. А пока готовится представить Клецкий район на «Славянском базаре в Витебске», где презентует выставку платьев с национальной символикой.