Минская область готовится отметить День Независимости – как преобразились районы к 3 июля

В Минской области завершается подготовка к главному государственному празднику – Дню Независимости, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Коммунальные службы, работники культуры, волонтеры – к работе подключились все службы. Праздничные площадки будут встречать гостей уже утром 3 июля.

Города и малые населенные пункты украшены тематическими декорациями. Преобразился к празднику и Клецк. Здесь установили необычную фотозону с национальной символикой. Так местные жители решили поздравить горожан с Днем Независимости.

Автор идеи – методист Клецкого районного центра культуры Мария Кисель. Вместе с супругом они сделали металлическую арку и украсили ее декоративными элементами в виде главных символов Беларуси – аистов и васильков. Все элементы сделаны с душой и любовью к Родине.