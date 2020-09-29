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В Жодино начала работу обновлённая ледовая площадка

29 сентября 2020 14:22
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Новости Беларуси. Не совсем по погоде, но пользуется большим спросом. В Жодино открылась ледовая площадка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Жодино начала работу обновлённая ледовая площадка-1

Пока что она пользуется популярностью в основном у воспитанников детско-юношеской школы олимпийского резерва. Здесь активно проходят тренировки. Именно на этой базе развиваются два вида спорта: хоккей и шорт-трек.

В Жодино начала работу обновлённая ледовая площадка-3

Несмотря на календарную осень, много желающих покататься на коньках. Во время одного сеанса здесь могут находиться десятки человек.

В Жодино начала работу обновлённая ледовая площадка-5

Кирилл Балуев, директор Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва № 1:
В зимний период очень популярно. Много народа нас посещает, загружены полностью. На данный момент ввиду, наверное, теплого времени года жители города, гости не совсем часто нас посещают. Работаем мы пока для массовых катаний не на полную мощность. Можно посетить нас в субботу и воскресенье, два сеанса катания.

В Жодино начала работу обновлённая ледовая площадка-7

Кстати, площадку дополнили новыми элементами. Например, к этому сезону ее оборудовали бортами для игры в хоккей с шайбой. В планах также закупка кондиционеров, которые позволят учреждению работать круглый год.

# Государственная политика в области спорта

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