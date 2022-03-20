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«Состоит из нескольких слоёв! Как Биг Мак». В Беларуси выпустят инновационный препарат

20 марта 2022 18:07
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ».

«Состоит из нескольких слоёв! Как Биг Мак». В Беларуси выпустят инновационный препарат-1

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:
Мы сейчас готовим к выпуску инновационного препарата, который состоит из нескольких слоев, как Биг Мак. Причем каждый слой несет свою цель.

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# Белорусские лекарства # общество # Юрий Микицкий # Фотофакт

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