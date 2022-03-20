Картофель и капуста остались ещё с прошлого сезона. Сколько овощей выращивают хозяйства Беларуси?

Новости Беларуси. Производим мы с размахом. Не многие страны могут похвастаться таким изобилием продуктов на прилавках. Пармезан, маасдам, рикотта прочно вошли не только в лексикон белорусов, но и в наш рацион. Но как только где-то в мире нарастает напряженность, наш народ пополняет стратегические запасы. Вот, к примеру, сейчас в топе покупок тушенка. Некоторые берут по 100 банок за раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Картофеля и капусты еще с прошлого сезона осталось столько, что излишки можно продавать за рубеж. За два месяца 2022 года почти 200 тысяч тонн картофеля отправилось на экспорт. К весне тепличные хозяйства нарастили объемы. В гомельском комбинате с символичным названием «Восток» в феврале собрали 23 тонны огурцов. Свежими и без нитратов они попадают не только в региональные магазины, но и в сетевые супермаркеты. С одного растения собирают до 8 килограммов.

Тамара Ливанцова, бригадир тепличного хозяйства «Комбинат «Восток»:

Этот сорт «Бьерн» называется. Он короткоплодный, очень качественный, пользуется у населения хорошо, устойчив к нашим условиям погодным. Он даже используется для закатки. Пробовали, довольны, население довольно. Еще выращиваем «Атлет», но он более крупный и длинный. Тоже хороший по качеству. Здесь выращивают овощи закрытом грунте. Для огурцов выделена теплица на 6 гектаров, для помидоров – на 50. В 2022 году посадки сделали раньше и не прогадали. Всхожесть семян стопроцентная, а приличный урожай огурцов удалось собрать на месяц раньше обычного.