Коронавирус меняет состав крови, вызывая тромбозы. Чем лечат последствия болезни?

Юрий Микицкий, директор государственного предприятия «АКАДЕМФАРМ»:

У нас стояла задача по работе с вакциной. Мы свои предложения руководству академии направили. Я понимаю абсолютно правильный выбор переориентировать работу с белорусской вакциной на одно из наших предприятий, я имею в виду Академию наук. Потому что «АКАДЕМФАРМ» – это выпуск готовых форм. Мы выпускаем таблетки, капсулы, пакеты-саше. Что касается по борьбе с ковидом, у нас буквально полгода назад, месяцев девять, вышел один из наиболее эффективных препаратов, применяемых в лечении, используемых в протоколе, по лечению ковида. Я понимаю, что сейчас не могу его называть. Но все знают, что препарат, который выпускает «АКАДЕМФАРМ», практически идентичен аналогу, использующемуся для профилактики тромбов. Что касается тромбоза. По сути, у ковида есть мало того, что легочная форма и другие, ковид меняет состав и свойства крови путем изменения тех или иных параметров. К сожалению, тромбоз – это неизбежность сопровождения любых форм. Последняя форма «омикрона», следующий еще появился – у всех тенденция одна. Они меняют состав крови, вызывая тромбозы. Микротромбозы на микроуровне и заканчивая макро. Я не буду рассказывать ужасные истории про тромбы, потому что они будут шокировать. Тем не менее все врачи об этом знают. Они применяют препараты против свертывания, против тромбоза. И один из этих препаратов мы производим.

«Состоит из нескольких слоев! Как Биг Мак». В Беларуси выпустят инновационный препарат – читайте здесь.