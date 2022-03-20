Наталья Кочанова: «Все ограничительные меры, направленные на Россию, автоматически применяются и к нам»

Новости Беларуси. В программе Новости «24 часа» на СТВ о главных событиях недели расскажет Никита Рачиловский. Рубрика «Сенат».

Никита Рачиловский, СТВ:

Мы говорим о главных событиях в жизни Совета Республики – верхней палаты парламента нашей страны. Двойной символизм. 15 марта в День Конституции Республики Беларусь под руководством председателя Совета Республики Натальи Кочановой открылась восьмая сессия Совета Республики. Какие вопросы решит парламент после обновления Конституции?

Мы открываем не только восьмую сессию Совета Республики, но и, по сути, начинаем новый этап развития белорусского государственного строительства и отечественного парламентаризма Спикер отметила: итоги референдума наглядно продемонстрировали, что белорусы – по-настоящему единая монолитная нация, которая самостоятельно, без чьей-либо указки извне ставит перед собой стратегические цели и готова их достигать, несмотря ни на что. Главное даже не то, что мы доказали свою национальную зрелость другим странам и народам, а то, что мы утвердились в этом для самих себя. Нет никаких сомнений в том, что по всем основным вопросам настоящего и будущего страны власть и общество слушают и слышат друг друга. Наш народ разделяет и поддерживает проводимый белорусским лидером политический курс. Наталья Кочанова: «Мы, женщины, за мир и согласие. Мы, женщины, за доброе отношение к детям». Читайте здесь. Спикер верхней палаты парламента подчеркнула, что в 2022 году День Конституции обретает особый смысл, статус и значение. Эта дата в календаре стала ближе каждому белорусу. Каждый из нас причастен к обновлению Основного закона страны. Мы все вместе сделали очень большое, очень важное дело – вписали новую страницу в историю суверенной Беларуси.

Наталья Кочанова отметила, что парламентариям в ближайшей перспективе предстоит напряженная работа: в соответствие с обновленной Конституцией необходимо будет привести законодательную базу более 100 законов, а также принять ряд новых документов. Планируется корректировка системообразующих актов, устанавливающих правовой статус органов государственной власти и должностных лиц, а также касающихся социальной защиты, труда и занятости населения, порядка регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, природопользования и охраны окружающей среды, транспорта, государственной статистики. В центре внимания парламентариев на этой сессии будут законопроекты особой социальной значимости: по вопросам борьбы с коррупцией, обращений граждан и юридических лиц, оказания психологической помощи белорусам, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, физической культуры и спорта. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в своем выступлении отметила, что мы смогли в этой непростой геополитической обстановке осуществить такой важный для нашей страны шаг, как обновление Основного закона.

Быть может, мы переживаем один из самых сложных кризисов человеческой цивилизации. В условиях высокой неопределенности никто не готов дать однозначный прогноз, что нас ждет дальше. Но очевидно – мир уже не будет прежним. Западные политики теряют не только авторитет, но и гуманистические нормы добра, сострадания и справедливости. В своем выступлении Наталья Кочанова напомнила про очередной низменный выпад так называемых проводников демократии, которые запретили белорусским паралимпийским спортсменам участвовать в соревнованиях и выступать им под Государственным флагом Беларуси.

Ведь на самом деле вопрос даже не в Беларуси. Для коллективного Запада мы, как говорит наш глава государства, – балкон, срезав который, он рассчитывает подступиться вплотную к нашему союзнику – России. Сейчас пытаются отыграться на нас за проводимую Россией специальную военную операцию по защите Донбасса. Все ограничительные меры, направленные на Россию, автоматически применяются и к нам.

С самого первого дня наша страна активно и последовательно выступала за его мирное урегулирование. В Минске по просьбе России и Украины работала трехсторонняя контактная группа.

Каждый должен для себя уяснить и довести до людей три ключевые позиции. Во-первых, мы не предатели и предателями не будем никогда. Во-вторых, белорусской техники и белорусских военных в Украине нет, а если мы и будем воевать, то за свою страну и на своей территории. В этом случае под ружье встанут все, неприкасаемых у нас нет. И, наконец, наш Президент делает все возможное, а порой и невозможное, чтобы не было войны. Наталья Кочанова: «Это была наша инициатива: предложить работать практически без перерыва, одной сессией»

Со вступлением в силу обновленной Конституции меняется формат работы сессий у парламентариев. Теперь вместо двух сессий в год (весенней и осенней) будет одна большая и практически без перерыва. Кочанова: «Память о Великой Отечественной войне – это святое для каждого белоруса и каждого россиянина». Подробнее.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это была наша инициатива: предложить работать практически без перерыва, одной сессией, когда она начнется с третьего в сентябре, и будет заканчиваться в июне, то есть практически там получается небольшой перерыв два месяца. А в остальном мы будем работать для того, чтобы своевременно качественно работать над законопроектами, и не только над законопроектами: работать с людьми, принимать важные решения в жизни нашей страны. Поэтому очень здорово, замечательно, мы рады. Вы знаете, очень хороший состав членов Совета Республики, мы работаем все вместе, воедино, одной такой слаженной дружной командой для решения задач, которые стоят перед нашей страной на современном этапе. Но и не только: работаем на перспективу. И работа над Основным законом нашей страны, над Конституцией, подтверждение тому, насколько сплоченно мы все вместе работали, отрабатывая каждое положение, каждый штрих, принимая те решения, которые были определены людьми. Мы, исходя из того, что встречались с людьми, принимали и на приемах по личным вопросам, встречались в трудовых коллективах, конечно, понимали, что было актуально и интересно нашим людям, поэтому мы очень рады тому, что сегодня такой праздник. Сенат подключился к акции «Мы – граждане Беларуси!»

Во время открытия весенней сессии торжественно вручили паспорта молодым белорусам. Таким образом сенат тоже подключился к Всебелорусской акции «Мы – граждане Беларуси!», посвященной Дню Конституции. Ребята не только получили заветный документ из рук председателя Совета Республики, но и смогли увидеть, как в стране принимаются законы, понаблюдать за обсуждениями и почувствовать свою причастность к будущему своей страны. «Было интересно». Лучшие школьники получили первые в жизни паспорта прямо в Овальном зале. Читайте также.