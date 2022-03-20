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«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты?

20 марта 2022 17:03
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Новости Беларуси. Производим мы с размахом. Не многие страны могут похвастаться таким изобилием продуктов на прилавках. Пармезан, маасдам, рикотта прочно вошли не только в лексикон белорусов, но и в наш рацион. Но как только где-то в мире нарастает напряженность, наш народ пополняет стратегические запасы. Вот, к примеру, сейчас в топе покупок тушенка. Некоторые берут по 100 банок за раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты?-1

На прилавках магазинов более 90 % сыров – наши, белорусские. Среди мясной продукции эта цифра близится к 100. Речь идет как о свинине, говядине и птице, так и о субпродуктах и консервах. На последние, кстати, небывалый спрос. В порыве запасливости отдельные покупатели берут более 100 банок в одни руки. На мясокомбинатах такому положению дел удивляются.

«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты?-4

Сергей Прудников, генеральный директор Жлобинского мясокомбината:
Да, есть ажиотаж у нас по спросу, стараемся в первую очередь обеспечить свои магазины. Также работаем с российскими контрагентами. Вопросов по реализации пока нет, есть небольшой остаток, переходящий на холодильники, но по сравнению с зимой сейчас он немного уменьшился. Я думаю, что без консервов народ не останется.

«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты?-7

Повышенный спрос – сигнал к действию, он же и рождает предложение. В прайсе мясокомбината более 150 видов колбасных изделий. На этой неделе партии продукции из Жлобина отправились в Китай и Казахстан. Впервые по российской железной дороге. Пожалуй, только на логистике и сказалась мировая обстановка для мясных производств. Среди надежных партнеров также Грузия, Армения и Азербайджан. Однако приоритетом был и остается внутренний рынок. Ведь белорусы давно избалованы достатком вкусных и натуральных продуктов.

«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты?-10

Сергей Прудников:
Стараемся всегда делать качественно для людей, более натуральный продукт. По сырью обеспеченность в полном объеме, предприятие работает полностью на охлажденном сырье. Замороженное сырье при производстве не используем, сырья хватает.

Среди соседей по производству мяса мы лидируем – на одного жителя страны его приходится вдвое больше, чем в России и Казахстане. Впрочем, за продовольственную безопасность нашей страны уж точно волноваться не стоит.

Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством – подробнее здесь.

# Торговля в Беларуси # общество # Сергей Прудников # Анна Корольчук # Фотофакт

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