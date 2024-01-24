В Могилёве раскопали дот времён Великой Отечественной. Чем уникален артефакт?

О судьбе артефакта, который провел под землей порядка 60 лет, – в материале Юлии Мычки.

В июле наша страна отметит 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это повод в очередной раз вспомнить о тех, кто вел борьбу с ненавистным врагом, приближал Победу, и прикоснуться к «честной» истории, доказательства которой и сегодня всплывают на поверхность. В Могилеве при прокладке дороги строители раскопали дот времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице Ямницкой, где строят новую дорогу, дот выглядит словно гость из другой реальности. По мнению историков, под землей он провел порядка 60 лет, пока немого свидетеля Великой Отечественной войны не потревожил ковш экскаватора.

Михаил Фиоктистов, машинист экскаватора строительной организации: Минскую дорогу строили, выкопал ковш, и там были 8 снарядов, а под ковшом 16 еще было. Приехали минеры, вывезли и взорвали эти снаряды. Находка была не дай бог.

За 40 лет работы зубья машины Михаила Фиоктистова не раз цепляли артефакты. Те, что заставляли прилично понервничать, как раз времен Великой Отечественной.

Михаил Фиоктистов:

Экскаватор почувствовал нагрузку, я стал раскапывать, смотрю – железобетонное изделие какое-то. Я его и стал по кругу раскапывать, чтобы посмотреть, что там. Смотрю – дот.