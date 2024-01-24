Белоруску не брали на работу из-за «роковой» характеристики! Девушка обратилась к Наталье Кочановой

Новости Беларуси. Разобраться в проблемах и найти пути их решения. В Совете Республики с самого утра проходит прием граждан. С белорусами общается Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желающих обозначить свои просьбы и чаяния немало. За помощью или советом люди приехали из разных регионов страны. И подход здесь не формальный, а человеческий. Сколько вопросов накопилось, столько необходимо и проработать.

На общение с людьми, умение слушать и слышать не только парламентариев, но и всю вертикаль власти ориентирует глава государства. Особую важность работы с обращениями граждан Александр Лукашенко подчеркивал неоднократно. Это направление деятельности госорганов Президент держит на постоянном контроле. В Беларуси внедрены различные форматы обратной связи с населением, но все же самый эффективный – личные приемы. 24 января в Совете Республики обсуждают самые разные вопросы. Жилищные и земельные споры, качество услуг водоснабжения и отопления, социальные выплаты, общественный порядок и не только. Все обращения получат свое законное разрешение. Константин Герцев о том, как решаются проблемы людей.

У меня прекрасное, престижное образование. Всегда все в жизни было хорошо. Конечно, все произошедшее было как гром среди ясного неба. Кадровая ошибка или сведение личных счетов. Увольняясь с предыдущего места работы, Татьяна Рымденок и представить не могла, что все обернется бесконечными обращениями, жалобами и судами. Потенциальные наниматели один за одним отказывали в трудоустройстве. Всему виной – роковая характеристика.

Татьяна Рымденок, жительница Минска:

Мой бывший наниматель выдал мне характеристику, содержащую заведомо ложную, недостоверную отрицательную информацию. И, конечно, при трудоустройстве в одну, вторую, третью, четвертую, пятую организацию я получала отказы, мотивированные тем, что эти негативнее сведения становятся причиной отказа в приеме на работу. Вывернуть наизнанку содержимое волчьего билета удалось лишь после обращения в органы прокуратуры. Правоохранители не увидели оснований для излишней конфиденциальности документа. Прочитанное в характеристике шокировало героиню, и это еще мало сказано. Татьяна Рымденок:

Говорилось, что не нравится ей жить в Республике Беларусь, что, как только представится возможность, уедет в Республику Польша, сведения о том, что манипулирует несовершеннолетним ребенком. То есть наниматель позволил себе даже войти в частную жизнь работника, хотя сведения также были признаны судом личным мнением, не соответствующим действительности.

Далее судебные иски и попытка отстоять свое честное имя. Татьяна одна воспитывает ребенка, поэтому ждать у моря погоды не было ни сил, ни средств. Помочь увидеть свет в конце бюрократического тоннеля смогли лишь в Совете Республики. Председатель Наталья Кочанова лично взяла под контроль обращение матери-одиночки. Татьяна Рымденок:

Высказала мнение о том, что это несправедливо, когда человеку вдогонку летит, может, из-за какой-то личной неприязни нанимателя отрицательная служебная характеристика. Работе с людьми, как неоднократно звучало на совещаниях во Дворце Независимости, надо уделять особое внимание. Мнение населения важно учитывать в законотворческом процессе. Обновленная Концепция национальной безопасности тому пример. Ряд пунктов внесли в документ уже после общественных обсуждений, здесь же можно вспомнить и Конституцию – белорусы активно вносили свои предложения и видения того, как должен выглядеть Основной закон страны. Многие идеи были услышаны. И слышать, понимать, относиться к народу по-человечески – это, пожалуй, одно из главных требований Президента к руководителям всех уровней. В конце концов забота о человеке вкупе со справедливостью – ядро социальной политики Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте будем работать и жить вот так: соборно, толокой. Использовать наше «вече», чтобы принимать решения и слышать, слушать наших людей. Да, конечно, государство должно защитить мир и порядок, предоставлять рабочие места, образование, медицинскую помощь, возможность реализовать себя в науке, творчестве, спорте и так далее. Скажите, а что, у нас в Беларуси не хватает чего-то для того, чтобы себя реализовать в этих аспектах? Но есть вопросы, которые люди могут и должны разделить с государством. Земельные споры, качество услуг водоснабжения и отопления, социальные выплаты, общественный порядок, медицинское освидетельствование – лишь малая часть тем, прозвучавших на сегодняшнем приеме граждан в Совете Республики. И большинство обращений все так же из разряда «истины в последней инстанции». Наталья Полещук оббила не один порог в Ельском райисполкоме, но вернуть дух добрососедства не удосужились даже местные правоохранители. Читайте здесь. Желающих поднять свой насущный вопрос немало. За помощью или советом люди приехали из разных регионов страны. Парламентариям такие встречи в том числе позволяют объективно увидеть и оценить ситуацию в регионах и в отдельных сферах. Многие обращения требуют более детальной проработки, однако зачастую помочь удается сразу же во время приема.