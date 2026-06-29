Гимн «Славянского базара» прозвучит на 35-м фестивале искусств в новой аранжировке

«В знаковый для «Славянского базара» год 35-летия легендарная песня «Все цветы июля», ставшая музыкальным символом фестиваля, прозвучит в современной аранжировке – она сохранит узнаваемую мелодию, но обретет новое звучание. Об этом сообщили на творческой встрече с композитором, автором музыки неофициального гимна «Славянского базара» Леонидом Захлевным в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ».

Композицию создали около 40 лет назад, ее первой исполнительницей была Лариса Долина, а позже песня превратилась в визитную карточку фестиваля.

Леонид Захлевный, народный артист Беларуси, композитор: Песня живет, она должна одевать новую рубашку с каждым годом, идти со временем. Аранжировку дел мой друг, хороший композитор Леня Ширин. И у него хороший вкус, и я думаю, что состоится хорошая премьера. Ну, дай Бог, чтоб и в этом году она прозвучала так же с полетом.

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Три десятилетия мы идем под этим слоганом, что в июле действительно в Витебске расцветают все яркие самые цветы. И вот тогда, в далекие 80-е, была придумана эта песня. А в юбилейный год нам пришла идея сделать ее современное переложение. И вот, Леонид Константинович очень позитивно на это откликнулся, ведь это тоже очень сложный творческий процесс. Леонид Ширин уже продемонстрирует на открытии «Славянского базара», как наша песня со всеми своими классическими канонами, но звучит по-новому.

Уже скоро мелодия вновь прозвучит в Витебске для всех гостей одного из главных культурных событий года.