Уникальная спа-акватория и белорусская кухня. Чем санаторий «Ружанский» привлекателен для иностранных гостей?

Как говорится, добро пожаловать! Беларусь продлила безвизовый въезд для соседей из Евросоюза на 2024 год. Есть немало причин приехать к нам в гости. У нас можно посмотреть удивительные места, попробовать блюда национальной кухни и при этом чувствовать себя в абсолютной безопасности. О том, чем Беларусь привлекает иностранных гостей, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть ли какая-то обратная связь от иностранных туристов? Что хвалят? Что нравится?

Владимир Карпечкин, директор ОАО «Санаторий «Ружанский»:

Хвалят абсолютно все. В общем-то, как во всей нашей стране, так и в нашем санатории царит атмосфера безопасности, стабильности. Мы стараемся сделать культурные мероприятия, досуговые разнообразными. Мы работаем, конечно, над кухней нашей белорусской. Хотя мы также работаем, чтобы были какие-то элементы украинской, русской, польской кухонь, чтобы было разнообразие для наших гостей и чтобы они чувствовали себя как дома. Естественно, мы уделяем очень серьезное значение развитию материально-технической, лечебной баз. Мы построили уникальную спа-акваторию нашего санатория. Сегодня она представлена двенадцатью саунами, банями, шестью бассейнами, один под открытым небом, четырьмя джакузи, один под открытым небом. Тренажерный зал площадью более 500 квадратных метров. То есть мы активно работаем над тем, чтобы предприятие наше развивалось, чтобы быть привлекательными для зарубежных гостей. Наталья Надольская:

Возглавляют рейтинг медицинского туризма наши санатории. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Конечно, сейчас особая любовь у туристов сложилась к нашим санаториям. Раньше, ни для кого не секрет, они ассоциировались с отдыхом пожилых. Сейчас просто разлетаются путевки в наши отечественные здравницы, как горячие пирожки. Владимир, с чем это связано?

Владимир Карпечкин:

Конкретно на нашем предприятии уже много лет реализуется стратегия гибридного предприятия. У нас три ключевых направления. Это направление спа, о котором я уже говорил, классическое санаторно-курортное направление. Что это такое? Это омоложение, оздоровление, просто для здоровых людей перезагрузка, антистресс-программы. Третье большое направление – это реабилитация. Реабилитация особенно приобрела актуальность сегодня, в условиях постпандемийного периода. Действительно, пандемия нанесла ущерб определенный состоянию здоровья нации в целом. Сегодня восстановить, ликвидировать, минимизировать эти последствия – мы предлагаем широкий спектр реабилитационных услуг. В том числе косметология, стоматология, мы это понимаем и развиваем у себя, гинекология – это наши такие ключевые драйверы роста. На самом деле, у нас очень большой спектр косметологических услуг. Сегодня мы пригласили к себе на работу в «Ружанский» одного из лучших в республике специалиста-стоматолога, три в одном – ортопед, хирург, терапевт. То есть все делает один человек – от протезирования, удаления до терапевтической помощи. Гинекологическое направление у нас тоже очень сильно развито.