«Открытость границ». Почему продлили безвиз для граждан Литвы, Латвии и Польши?

Как говорится, добро пожаловать! Беларусь продлила безвизовый въезд для соседей из Евросоюза на 2024 год. Есть немало причин приехать к нам в гости. У нас можно посмотреть удивительные места, попробовать блюда национальной кухни и при этом чувствовать себя в абсолютной безопасности. О том, чем Беларусь привлекает иностранных гостей, поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Дмитрий Морозов, директор Национального агентства по туризму: Если мы говорим о наших западных соседях, то, конечно же, это вполне разумное решение в эти непростые времена. Но действительно, это лучший вариант общения друг с другом: открытость границ, готовность продемонстрировать свое гостеприимство. Показать то, что действительно в стране безопасно. То, что в стране масса положительных конструктивных идет процессов по развитию туристической инфраструктуры. Преображаются те города, которые рядом с нашими западными соседями – Брест и Гродно. В принципе, масса более мелких, но ярких регионов и населенных пунктов страны принимает активно на профессиональном, высоком уровне туристов. Другие регионы – восточная Беларусь тоже радует своими преобразованиями. Не только в соседние регионы доезжают туристы из Польши, стран Балтии, но и дальше. Это действительно очень хороший инструмент – туризм как общение между народами соседних стран.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Активные пользователи социальных сетей уже устраивают целые флешмобы, показывая, как хорошо в Беларуси. Это не только чистота и уют, но еще и разнообразие продуктов в магазинах. Эти ролики сейчас набирают популярность.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы уже правильно коснулись безопасности в нашей стране. Потому что изначально безвиз для литовцев, латышей и поляков был введен в 2022 году для того, чтобы показать реальное положение дел в нашей стране. Мол, вот вам наши продукты качественные, медицина топовая на лучшем уровне и природа, культурное наследие также – вообще, все безопасно. Хотя в определенных странах распространяются страшилки про Беларусь, поэтому некоторые даже предостерегают от каких-то поездок.

Наталья Надольская:

Так вот чтобы не бояться, нужно просто приехать и самому лично убедиться, так ли здесь, как об этом говорят в интернете.