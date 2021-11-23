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Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей

23 ноября 2021 15:52
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Новости Беларуси. И к ситуации на белорусско-польской границе. Уже третью неделю там находятся около 2 000 беженцев в ожидании гуманитарного коридора в ЕС.  

Что сейчас происходит в центре, где их временно разместили, узнаем у нашего корреспондента Григория Азаренка.  

Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей-1

Григорий Азаренок, корреспондент:  
Мы продолжаем работать в ТЛЦ «Бремино-Брузги», где сейчас находятся около 2 000 беженцев, которых еще неделю назад поливали водой с ядохимикатами. А вот за моей спиной сейчас военные сооружают военно-полевую баню. Заработает она завтра, 24 ноября, и все смогут помыться и по-настоящему согреться.  

Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей-4

Все понимают, что температура сейчас не такая холодная как утром, снега нет и солнце выглянуло, но все равно дальше будет холоднее. Поэтому принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить жизнь, здоровье каждому человеку.  

Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей-7

Григорий Азаренок:  
Дмитрий Шевцов сказал о продуктовых наборах, еще люди говорят, что им нужно чуть-чуть больше детского питания. Поэтому люди, которые сейчас хотят еще обратиться в Красный Крест или в другие организации, именно на это просят сделать акцент беженцы. Сейчас здесь губернатор Гродненской области Владимир Караник, он осмотрел еще раз территорию, общается с беженцами, выясняет, что еще нужно. Все службы работают как часы. Белорусы показали еще и организационное чудо. К слову, уже практически завершили установку пресс-центра, то есть совсем скоро журналисты смогут иметь постоянный свободный доступ в интернет, смогут отправлять материалы в редакции и просто там провести время. Здесь эту работу налаживает первый заместитель министра информации.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Григорий Азарёнок # Андрей Кунцевич # Владимир Караник # Дмитрий Шевцов # Фотофакт

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