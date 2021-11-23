Сооружается военно-полевая баня. Вот как Беларусь продолжает помогать беженцам на границе с Польшей

Григорий Азаренок, корреспондент: Мы продолжаем работать в ТЛЦ «Бремино-Брузги», где сейчас находятся около 2 000 беженцев, которых еще неделю назад поливали водой с ядохимикатами. А вот за моей спиной сейчас военные сооружают военно-полевую баню. Заработает она завтра, 24 ноября, и все смогут помыться и по-настоящему согреться.

Все понимают, что температура сейчас не такая холодная как утром, снега нет и солнце выглянуло, но все равно дальше будет холоднее. Поэтому принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить жизнь, здоровье каждому человеку.

Григорий Азаренок:

Дмитрий Шевцов сказал о продуктовых наборах, еще люди говорят, что им нужно чуть-чуть больше детского питания. Поэтому люди, которые сейчас хотят еще обратиться в Красный Крест или в другие организации, именно на это просят сделать акцент беженцы. Сейчас здесь губернатор Гродненской области Владимир Караник, он осмотрел еще раз территорию, общается с беженцами, выясняет, что еще нужно. Все службы работают как часы. Белорусы показали еще и организационное чудо. К слову, уже практически завершили установку пресс-центра, то есть совсем скоро журналисты смогут иметь постоянный свободный доступ в интернет, смогут отправлять материалы в редакции и просто там провести время. Здесь эту работу налаживает первый заместитель министра информации.

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