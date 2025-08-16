Новости по тегу #Астрология

«Соляр нужен для того, чтобы знать, какие события ждут вас в этом году».
По мнению астрологов, эпохи сменяют друг друга каждые 2 000 с лишним лет. И сейчас именно такое время – переход из эры Рыб в эру Водолея.
Если наш характер и даже судьба могут быть предопределены расположением звезд и планет на небе в момент нашего рождения, то и выбор вида спорта стоит рассмотреть через призму гороскопа.
Это полнолуние очень замечательно для того, чтобы загадывать желания.
Будьте осторожны! Желание кардинально изменить свою жизнь в 2025-м не сулит ничего хорошего.
В китайской культуре она олицетворяет мудрость, терпеливость, гибкость и изящность.
«Энергия огня в данном году будет зашкаливать, и это будет придавать людям импульсивности, решительности к действию, пробивные способности».
Таролог рассказала, что рекомендует клиентам конкретные действия, которые человек должен предпринять.
Для большого количества людей астрономия и астрология – это равно, хотя астрономия говорит, что астрология – это лженаука.
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