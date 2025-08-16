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Новости по тегу #Астрология

Персональный прогноз на год! Что такое соляр и чем он может помочь, объяснил астролог
16 августа 2025 14:05

Персональный прогноз на год! Что такое соляр и чем он может помочь, объяснил астролог

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться
27 июня 2025 16:19

Человечество переходит в новую зодиакальную эру – астролог рассказала, что может измениться

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога
21 марта 2025 15:59

Спортивный гороскоп. Какие активности подходят знакам зодиака – мнение астролога

Что несёт первое полнолуние года, выпавшее на старый Новый год – рассказала астролог
15 января 2025 17:22

Что несёт первое полнолуние года, выпавшее на старый Новый год – рассказала астролог

Что подготовил год Зелёной змеи – нумеролог поделилась советами для всех
08 января 2025 06:48

Что подготовил год Зелёной змеи – нумеролог поделилась советами для всех

Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?
01 января 2025 17:18

Самый загадочный из 12 знаков. Какое значение имеет символ змеи в традиционной культуре?

Каким знакам зодиака стоит быть сдержаннее в год Змеи – рассказала астролог
31 декабря 2024 08:47

Каким знакам зодиака стоит быть сдержаннее в год Змеи – рассказала астролог

Какую обратную связь дают клиенты по предсказаниям – поделилась таролог
07 ноября 2024 14:32

Какую обратную связь дают клиенты по предсказаниям – поделилась таролог

Астрономия и астрология: об одном и том же? Узнали мнение церкви
07 ноября 2024 14:25

Астрономия и астрология: об одном и том же? Узнали мнение церкви

Малахит позволяет сохранить молодость, а янтарь лечит щитовидку. Какой камень-оберег выбрать
31 января 2020 07:43

Малахит позволяет сохранить молодость, а янтарь лечит щитовидку. Какой камень-оберег выбрать

Влияют ли солнечные и лунные затмения на урожай?
05 июля 2018 10:49

Влияют ли солнечные и лунные затмения на урожай?

Почему во время солнечного затмения 11 августа нельзя купаться?
05 июля 2018 10:49

Почему во время солнечного затмения 11 августа нельзя купаться?