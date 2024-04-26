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Солист группы Skynet: я с большим уважением отношусь к нашему лидеру. Я люблю свой народ, свою Родину

26 апреля 2024 20:03
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим прошлое, настоящее и будущее патриотической песни, а также поговорим о подвигах белорусских спецслужб. В гостях солист группы Skynet Иван Пономарев и публицист Юрий Терех.

Солист группы Skynet: я с большим уважением отношусь к нашему лидеру. Я люблю свой народ, свою Родину-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Вы – известная группа в Беларуси. Вы посвящаете песни нынешней борьбе нашей страны за ее жизнь, за ее существование. Расскажите, почему приняли вот эту сторону? Почему, как пел однажды один персонаж, вы решили не прогибаться под изменчивый мир? Он-то прогнулся под него, а вы нет.

Иван Пономарев, солист группы Skynet:
Дело в том, что, во-первых, я из военной семьи. Я служил в войсках специального назначения в 5-й отдельной бригаде. Я приносил присягу своему Отечеству. И нарушать ее – это преступление, я считаю. Ну и потом, я люблю свою Родину, люблю свой народ. И для меня никаких сомнений не было, какую сторону принять. Я ее и не менял, верен своей стране.

Я с большим уважением отношусь к нашему Президенту. И рад, что именно он стоит у руля государства. Потому что неизвестно, чем могло все закончиться в 2020 году. Будь какой-нибудь другой лидер, он смог отстоять нашу страну. Поэтому тут без вариантов.

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# общество # общество # Григорий Азарёнок # Иван Пономарев

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