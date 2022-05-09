«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?
Новости Беларуси. Более 70 % белорусов считают День Победы наиболее значимым для себя праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разделить его радость 9 мая можно не только став участником официальных торжеств. Минчан приглашает большая ярмарка.
У Дворца спорта торговые ряды и многочисленные кафе встречают посетителей с самого утра. Также там можно приобрести тематические сувениры, в том числе выполненные в цветах государственных символов. Флаги развеваются над всеми улицами города, который наполняется яркими красками и особым настроением. Готовы его дарить белорусам и представители вооруженных сил.
Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Военное ведомство приготовило для минчан и гостей города очень много интересных сюрпризов: выставки военной техники, выступление ансамбля песни-танца, фотозоны с военной экипировкой, солдатская каша, горячий чай и различные конкурсы. С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте Министерства обороны Республики Беларусь.