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«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?

09 мая 2022 05:27
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Новости Беларуси. Более 70 % белорусов считают День Победы наиболее значимым для себя праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разделить его радость 9 мая можно не только став участником официальных торжеств. Минчан приглашает большая ярмарка.

«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?-1

У Дворца спорта торговые ряды и многочисленные кафе встречают посетителей с самого утра. Также там можно приобрести тематические сувениры, в том числе выполненные в цветах государственных символов. Флаги развеваются над всеми улицами города, который наполняется яркими красками и особым настроением. Готовы его дарить белорусам и представители вооруженных сил.

«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?-4

Инна Горбачева, официальный представитель Министерства обороны Беларуси:
Военное ведомство приготовило для минчан и гостей города очень много интересных сюрпризов: выставки военной техники, выступление ансамбля песни-танца, фотозоны с военной экипировкой, солдатская каша, горячий чай и различные конкурсы. С подробной программой праздника можно ознакомиться на сайте Министерства обороны Республики Беларусь.

«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?-7

Министерство обороны уже по традиции устраивает праздник в парке Победы. Выставка военной техники и тематические интерактивные зоны – там будут работать во второй половине дня. Запланирована и концертная программа «Служу Беларуси!».

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# Праздничные даты # общество # Инна Горбачева # Фотофакт

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