«Солдатская каша, горячий чай». Что подготовило Минобороны для минчан на День Победы?

Новости Беларуси. Более 70 % белорусов считают День Победы наиболее значимым для себя праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И разделить его радость 9 мая можно не только став участником официальных торжеств. Минчан приглашает большая ярмарка.

У Дворца спорта торговые ряды и многочисленные кафе встречают посетителей с самого утра. Также там можно приобрести тематические сувениры, в том числе выполненные в цветах государственных символов. Флаги развеваются над всеми улицами города, который наполняется яркими красками и особым настроением. Готовы его дарить белорусам и представители вооруженных сил.