Прямой эфир

Более 70% назвали праздник 9 Мая одним из самых значимых. Институт социологии НАН Беларуси провёл исследование

08 мая 2022 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В канун 77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны Институт социологии провел исследование, чтобы узнать про отношение белорусов к Дню Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 70% назвали праздник 9 Мая одним из самых значимых. Институт социологии НАН Беларуси провёл исследование-1

Было опрошено более 1 000 респондентов различных возрастов. Более 70 % из них назвали праздник 9 Мая одним из самых значимых для страны. Особенно крепка уверенность в этом у взрослого поколения – здесь показатель превысил 75 %. Для Института социологии подобный мониторинг традиционный. Уже более 20 лет специалисты общаются с населением. И отмечают, что в последние годы значимость Дня Победы для людей выросла.  

Более 70% назвали праздник 9 Мая одним из самых значимых. Институт социологии НАН Беларуси провёл исследование-4

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:  
Понимание значимости этого праздника становится более высоким как раз у представителей молодого поколения. Я полагаю, что такую тенденцию можно рассматривать в качестве одного из результатов той политики памяти, которую проводит наше белорусское государство. Такая политика, во-первых, жизненно необходима, во-вторых, эффективна. Мнения опрошенных людей это подтверждают. Мы задали вопрос, что считают белорусы наиболее значимыми событиями в нашей истории. Более 40 % респондентов назвали в качестве таких событий Победу в ВОВ и обретение Республикой Беларусь государственного суверенитета. Это абсолютные лидеры по значимости среди всех событий прошлого в мнениях наших белорусов.  

Изменилось мнение белорусов и по части главных символов страны. Раньше традиционным ответом были народные символы и ассоциации: земля под белыми крыльями, василек, зубр. На фоне событий последних лет появилась новая тенденция. На первое место в числе символов переместились государственный флаг, памятники Отечественной войны и историко-культурное наследие в целом.  

# Великая Отечественная война # общество # Николай Мысливец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова о гербе и флаге: «Это символы нашей страны, которые мы должны беречь»
08 мая 2022 13:56

Наталья Кочанова о гербе и флаге: «Это символы нашей страны, которые мы должны беречь»

Александр Лукашенко: «С герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было моё предложение»
08 мая 2022 13:31

Александр Лукашенко: «С герба и флага мы сняли серп и молот. Да, это было моё предложение»

«Как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему?» Лукашенко о значимости госсимволов
08 мая 2022 13:07

«Как мы могли поклоняться БЧБ-флагам и прочему?» Лукашенко о значимости госсимволов