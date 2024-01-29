Сокращенный режим полива. Как помочь комнатным растениям пережить зиму?

Помогаем комнатным растениям пережить зиму – об этом в программе «Плюс-минус». Зимой любое растение, даже тропическое, нужно переводить на сокращенный режим полива. Это объясняется тем, что все процессы, включая рост, замедляются или останавливаются, и оно перестает поглощать влагу в прежнем объеме. Влага остается в почве и это приводит к загниванию корней. Сегодня мы поговорим о режим полива для разных видов растений.

Влаголюбивые виды, которые летом просили очень частого полива и обрызгивания, зимой нужно поливать один раз в неделю. Перед поливом убедитесь, что верхний слой почвы толщиной хотя бы в 3-4 см, сухой. И не забывайте сливать воду из поддона. Если листья немного поникли, можно слегка обрызгать их из пульверизатора. Те растения, которые вы поливали один или пару раз в неделю, теперь нужно поливать дважды в месяц. Если началось пожелтение и увядание, можно увеличить срок полива до одного раза в 10 дней. Самые непритязательные сорта вроде кактусов и суккулентов зимой замирают, поэтому им достаточно полива раз в месяц.

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