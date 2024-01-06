Заведите увлажнитель! Подготовили несколько советов по уходу за комнатными растениями зимой

Несколько важных советов по уходу за комнатными растениями зимой расскажем в программе «Плюс-минус». Следует сократить полив, следить за температурой в квартире и не переусердствовать с удобрениями. Изучите описание своего цветка: очень многим сортам нужно зимой впасть в своеобразную спячку, чтобы весной возобновить рост и подготовиться к цветению.

Поэтому лучшим местом для таких сортов станет коридор, прохладная, но не холодная лоджия или хотя бы место в комнате подальше от батареи. Влаголюбивым видам даже при сокращенном поливе вреден сухой воздух. Поэтому, если в доме сухо, есть смысл завести увлажнитель или распылять воду рядом с растениями из пульверизатора. Во время длительного проветривания зимой цветы лучше переставлять подальше от окна. Также следите, чтобы листья не соприкасались с холодным стеклом или стенами. На холодный подоконник можно постелить плед или поролоновый коврик, чтобы горшки не промерзали снизу. Нижнюю часть рамы, если она старая и пропускает холодный воздух, следует заклеить скотчем.

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