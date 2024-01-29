Прямой эфир

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака

29 января 2024 14:24
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим оладушки со шпинатом и лаймовым маслом. Для приготовления блюда понадобится свежий шпинат, кинза, зира, разрыхлитель, хлопья чили, лайм, сливочное масло, молоко, мука, яйца и зеленый лук.

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака-1

Цедру лайма натираем на мелкой терке. Добавляем 100 граммов сливочного масла, три мелко нарезанных зубчика чеснока, щепотку хлопьев чили, мелко рубленую кинзу и зеленый лук. Добавляем зиру и сок двух лаймов. Солим и разминаем вилкой, смешивая все ингредиенты.

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака-4

Для оладушек берем 60 граммов свежего шпината, который нужно припустить.

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака-7

Берем 120 граммов муки, два куриных яйца, разрыхлитель, соль и молоко. Делаем густое тесто. Добавляем шпинат.

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака-10

Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло. Жарим оладьи на среднем огне, чтобы они хорошо пропеклись.

Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака-13

Оладьи готовы. Осталось добавить лаймовое масло – и можно подавать к столу.

# Рецепты # общество

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