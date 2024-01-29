Оладьи со шпинатом и лаймовым маслом. Рассказываем необычный рецепт завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим оладушки со шпинатом и лаймовым маслом. Для приготовления блюда понадобится свежий шпинат, кинза, зира, разрыхлитель, хлопья чили, лайм, сливочное масло, молоко, мука, яйца и зеленый лук.

Цедру лайма натираем на мелкой терке. Добавляем 100 граммов сливочного масла, три мелко нарезанных зубчика чеснока, щепотку хлопьев чили, мелко рубленую кинзу и зеленый лук. Добавляем зиру и сок двух лаймов. Солим и разминаем вилкой, смешивая все ингредиенты.

Для оладушек берем 60 граммов свежего шпината, который нужно припустить.

Берем 120 граммов муки, два куриных яйца, разрыхлитель, соль и молоко. Делаем густое тесто. Добавляем шпинат.

Разогреваем сковородку, наливаем растительное масло. Жарим оладьи на среднем огне, чтобы они хорошо пропеклись.