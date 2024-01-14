Как помочь комнатным растениям пережить зиму?

В холодные месяцы в средней полосе практически всем домашним растениям не хватает дневного света. Лишь немногие цветы, например, каланхоэ, хризантема и сенполия, могут приспособиться к таким условиям. Остальным нужна дополнительная подсветка.

Обратите внимание на листья. Если новые вырастают мелкими и бледными, а пестрая раскраска и рисунок исчезают, покупайте специальную лампу. Как подсвечивать цветы зимой в домашних условиях? Для большинства домашних растений уровень освещенности должен быть от 1 000 до 5 000 люменов на квадратный метр, для светолюбивых – от 10 000. Подсветка комнатных растений зимой должна учитывать не только интенсивность, но и спектр светового излучения. Например, сине-фиолетовый свет способствует росту листьев, а красный – прорастанию семян и росту побегов.

Читайте также:

Как сохранить уровень влажности в квартире зимой, чтобы сохранить комнатные растения

Где поставить комнатные растения на зиму, чтобы не завяли – советы по уходу

Заведите увлажнитель! Подготовили несколько советов по уходу за комнатными растениями зимой