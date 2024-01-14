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Как помочь комнатным растениям пережить зиму?

14 января 2024 08:43
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Помогаем комнатным растениям пережить зиму – об этом в программе «Плюс-минус».

В холодные месяцы в средней полосе практически всем домашним растениям не хватает дневного света. Лишь немногие цветы, например, каланхоэ, хризантема и сенполия, могут приспособиться к таким условиям. Остальным нужна дополнительная подсветка. 

Как помочь комнатным растениям пережить зиму?-1

Обратите внимание на листья. Если новые вырастают мелкими и бледными, а пестрая раскраска и рисунок исчезают, покупайте специальную лампу. Как подсвечивать цветы зимой в домашних условиях? Для большинства домашних растений уровень освещенности должен быть от 1 000 до 5 000 люменов на квадратный метр, для светолюбивых – от 10 000. Подсветка комнатных растений зимой должна учитывать не только интенсивность, но и спектр светового излучения. Например, сине-фиолетовый свет способствует росту листьев, а красный – прорастанию семян и росту побегов.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова

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