Международный наблюдатель высоко оценил работу окружной комиссии в Гомеле: «Всё открыто, гласно, демократично»

Гласно и демократично. Такую оценку заседанию окружной комиссии в администрации Советского района Гомеля дал международный наблюдатель от СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 29 января, здесь зарегистрировали трех кандидатов в депутаты Палаты представителей по Гомельскому-Советскому избирательному округу № 34. Еще восемь кандидатов прошли регистрацию в Гомельский областной совет депутатов. На заседании провели жеребьевку, с помощью которой определили даты и время выступлений претендентов на телевидении и радио. Далее сведения о кандидатах опубликуют в СМИ и подготовят информационные бюллетени для избирателей.

Виталий Кулик, международный наблюдатель:

Выдвинулись коллективами, сбор подписей, партии. Всех зарегистрировали. Все открыто, гласно, демократично. Никаких замечаний у меня нет. Дальше – период агитации, будем также активно работать. При досрочном голосовании будет развернута более широкая миссия – там будет более 150 наблюдателей от миссии СНГ.

Для наблюдателей миссии это уже 12-я мониторинговая кампания в Беларуси. К работе международные эксперты приступили 22 января. Парламентарии, дипломаты, лидеры общественных организаций стран СНГ будут следить за соблюдением законодательства на всех этапах избирательного цикла – от выдвижения кандидатов в депутаты до подсчета голосов.