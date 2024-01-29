Какие народные приметы предвещают жаркое лето?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
28 января – Павлов день. По поводу природных явлений говорили: «Павел день прибавил», «Павел взмок – дня приволок», замечая, что зима уже неуклонно движется к своему концу, ночи становятся короче, а солнце – ярче. Следили и за погодой. Блестящие звезды в этот день предвещают мороз, тусклые – тепло, а моргающие – вьюгу. Если на севере показались тучи, не стоит надеяться на оттепель. Также по Павлову дню смотрели, каким будет лето: если ясно, то сухим и жарким; если ветрено, то холодным; если идет снег, то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.
29 января – Петр-полукорм. Если в этот день ветер дует с северной стороны – быть морозу. В то же время мороз в Петров день – предвестник летней жары.
30 января – Антон Перезимник. Антонина Половина. Этот день означал, что половина зимы позади. «Пришла Антонина – зиме половина», а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. «Хитер Антон со всех сторон» – говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами, стоит ждать метели.
31 января – Афанасьев день, Афанасий Ломонос. Ломоносом Афанасия прозвали на Руси за то, что в его день наступали сильнейшие морозы. «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает» – говорили люди, замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться.
1 февраля – Макарьев день, Макар Весноуказчик. По этому дню на Руси судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро: «На Макара капель – в весну раннюю верь». А вот если в этот день мела метель, ее же следовало ожидать на Масленицу. Кроме того, погода на Макара предсказывала погоду на весь февраль. Но холод в этот день, а значит, и в течение всего месяца, говорил о том, что лето будет благоприятным.
2 февраля – Ефимов день. По погоде в этот день можно было предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день мела метель, то метели ждали и весной. Если в полдень светило солнце – это предсказывало дождливое лето, а если дул ветер, то весь год должен был быть сырым.
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