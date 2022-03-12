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Минобороны: 5 батальонных тактических групп осуществляют прикрытие южных границ нашего государства

12 марта 2022 12:03
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Новости Беларуси. Ситуацию на южных рубежах Беларуси сейчас пристально контролируют не только пограничники, но и батальонные тактические группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом выполняется распоряжение главнокомандующего, Президента Беларуси – подчеркивают в оборонном ведомстве нашей страны.

Минобороны: 5 батальонных тактических групп осуществляют прикрытие южных границ нашего государства-1

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
В настоящее время с распоряжения главнокомандующего Вооруженными Силами нашей страны, Президента Республики Беларусь, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства от проникновения националистических и террористических групп со стороны Украины, воспрещения поставок оружия, боеприпасов, наркотиков. Подразделения, находящиеся у южных границ нашей страны, выполняют задачи по ведению разведки, поиска, ведения наблюдения, а также осуществляют охрану объектов и прикрытия дорожных направлений. На настоящий момент планируется проведение плановой замены наших подразделений у границы. Подразделения, которые будут выдвигаться на границу в количестве пяти также батальонных тактических групп сменят подразделения, которые выполняли задачи ранее.

Минобороны: 5 батальонных тактических групп осуществляют прикрытие южных границ нашего государства-4

В Минобороны заявляют, что наши военнослужащие несут боевое дежурство только на территории Беларуси. Подчеркивается, что замена батальонов, до этого задействованных у южных рубежей, носит плановый характер.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Виктор Гулевич # Фотофакт

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