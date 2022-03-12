Приезжают за подгузниками и топливом. Какая сейчас ситуация на границе Литвы и Беларуси?

Константин Герцев, корреспондент:

Мы сейчас находимся на пункте пропуска «Бенякони», это Вороновский район Гродненской области. Сегодня здесь достаточно многолюдно, активно прибывают граждане из Литовской Республики. На это есть несколько причин. Первая – снятие ковидных ограничений со стороны правительства Литвы. Вторая – праздничные дни в Литовской Республике в данный момент. Пятница, суббота, воскресенье там выходные дни в связи с Днем независимости этой страны. Поэтому граждане решили активно совместить цели, сэкономить и отдохнуть в Беларуси. Здесь сразу приходит на ум следующее выражение: вот вам и политика двойных стандартов. Еврокомиссары так любят упрекать Беларусь в том, что мы диктаторская страна, вводить против нас санкции, думать о том, как сделать нам еще труднее и тяжелее жить, но сами любят заработать за счет нашей страны. Граждане Литвы приезжают активно в приграничные регионы и закупаются, начиная от подгузников и детского питания и заканчивая полными баками топлива. И увозят все к себе на родину. Если проанализировать ценовой диапазон на топливо, то в Литве вы сможете заправиться 95-м бензином 1.85 евро за литр. У нас же цена 2 рубля 14 копеек за литр, это порядка 50 евроцентов. Конечно, этим люди пользуются. Здесь никакие санкции и европейские стандарты не работают, люди просто выживают так, как могут.