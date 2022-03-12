Приезжают за подгузниками и топливом. Какая сейчас ситуация на границе Литвы и Беларуси?
Новости Беларуси. На белорусском пограничном пункте пропуска «Бенякони» 12 марта с самого утра образовались очереди. Литовцы после снятия ковид-ограничений массово ринулись к нам скупать товары первой необходимости: бензин, средства гигиены, продукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем продиктован такой спрос, узнаем у нашего корреспондента. На прямую связь со студией выходит Константин Герцев, который находится в приграничном районе.
Константин Герцев, корреспондент:
Мы сейчас находимся на пункте пропуска «Бенякони», это Вороновский район Гродненской области. Сегодня здесь достаточно многолюдно, активно прибывают граждане из Литовской Республики. На это есть несколько причин. Первая – снятие ковидных ограничений со стороны правительства Литвы. Вторая – праздничные дни в Литовской Республике в данный момент. Пятница, суббота, воскресенье там выходные дни в связи с Днем независимости этой страны. Поэтому граждане решили активно совместить цели, сэкономить и отдохнуть в Беларуси. Здесь сразу приходит на ум следующее выражение: вот вам и политика двойных стандартов. Еврокомиссары так любят упрекать Беларусь в том, что мы диктаторская страна, вводить против нас санкции, думать о том, как сделать нам еще труднее и тяжелее жить, но сами любят заработать за счет нашей страны. Граждане Литвы приезжают активно в приграничные регионы и закупаются, начиная от подгузников и детского питания и заканчивая полными баками топлива. И увозят все к себе на родину. Если проанализировать ценовой диапазон на топливо, то в Литве вы сможете заправиться 95-м бензином 1.85 евро за литр. У нас же цена 2 рубля 14 копеек за литр, это порядка 50 евроцентов. Конечно, этим люди пользуются. Здесь никакие санкции и европейские стандарты не работают, люди просто выживают так, как могут.
Конечно, эта ситуация в Литве на энергетическом фоне связана с санкциями, которые ЕС, США и Канада ввели против России и Беларуси. Люди сейчас начинают ощущать, что жить стало намного тяжелее. Недавно состоялся разговор с министром энергетики Ливии, Мухаммад Аун заверил своих европейских партнеров в том, что только через семь лет Ливия сможет компенсировать хоть какую-то часть отсутствия российских энергоносителей на европейском рынке. Можно также вспомнить слова министра иностранных дел Великобритании, Лиз Трасс сказала, что граждане Британии должны активно отказываться от российских энергоресурсов, переходить на зеленое топливо, но депутаты парламента Великобритании посоветовали ей самой перейти на электрокар.